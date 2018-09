President Donald Trump har beordret FBI til å gjennomføre en avgrenset etterforskning av Brett Kavanaugh, hans kandidat til ny høyesterettsdommer. Granskningen skal gjennomføres på under en uke.

Etterforskningen vil basere seg på frivillige intervjuer og tilgjengelige dokumenter. Tidligere etterforskere sier til The New York Times at FBI ikke vil kunne ta i bruk ransakingsordre eller stevne vitner, fordi dette ikke er en kriminalsak, men en bakgrunnssjekk.