Trump advarer Iran, Russland og Syria mot å angripe Idlib

– Syrias president Bashar al-Assad må ikke skjødesløst angripe Idlib-provinsen. Russerne og iranerne ville begå en alvorlig feil om de tok del i denne potensielle humanitære tragedien. Hundretusener av mennesker kunne bli drept. Ikke la det skje, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

Vil renske Idlib

Trumps utspill kom kort tid etter at Irans utenriksminister Javad Zarif erklærte sin støtte til en syrisk offensiv mot Idlib.

– For å starte fredsprosessen i tillegg til å få flyktningene tilbake og starte gjenoppbyggingen i Syria, må de terroristene som er igjen i deler av Idlib, nedkjempes, sa Zarif fra Damaskus mandag kveld.

Deretter gikk talsperson for Irans utenriksdepartement Bahram Ghassemi enda lenger da han uttalte at den syriske regjeringen har rett til å «bekjempe terroristene og renske landet for dem». Det kan se ut til at uttalelsene fikk president Trump til å reagere.

Toppmøter

Mandag ble det kjent at Zarif er på et overraskende besøk til Syria for å diskutere offensiven mot Idlib, som er landets siste opprørsbastion. Besøket kommer mens syriske styrker for tiden samler seg ved den nordvestlige provinsen nær grensa mot Tyrkia.

Besøket hans der finner sted få dager før et planlagt toppmøte mellom presidentene i Iran, Russland og Tyrkia i Teheran om konflikten i Syria fredag.

Venner og fiender

Iran og Syria er nære allierte, og Iran har gitt Assad en stabil strøm av politisk, økonomisk og militær støtte i løpet av den sju år lange borgerkrigen i Syria. Irans forsvarsminister Amir Hatami var i Damaskus forrige uke, der han signerte en avtale om «forsvar og teknologi» utformet for å sikre fortsatt iransk «tilstedeværelse og deltakelse» i Syria.

Iran er USAs erkefiende og nylig gjeninnførte USA første fase av sanksjoner mot landet, der neste fase iverksettes 5. november, rettet mot Irans oljeindustri og bankvesen.