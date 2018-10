Husarrest for migrantvennlig italiensk ordfører

Venstreorienterte Domenico Lucano er blitt holdt frem som et forbilde i integreringsarbeidet. Riace-modellen, navngitt etter byen han styrer, er hyllet som en enkel, men effektiv måte å blåse nytt liv i avfolkede landsbyer ved å bosette hundrevis av migranter.

Både i Italia og andre steder i Europa er overraskelsen stor over at 60-åringen er satt i husarrest.

Påtalemyndigheten har i en uttalelse sitert en telefonsamtale der Lucano – Mimmo blant venner – lover å skaffe ID-kort til en person som ikke lenger har gyldig opphold. Regelen som forhindrer det er «dum», ifølge ordføreren.

Det er også opptak av at han på det sterkeste anbefaler en papirløs nigerianer til å gifte seg for å få opphold.

I tillegg skal ordføreren ha hoppet over anbudsrunden da en kontrakt for avfallshåndtering ble tildelt et kooperativ med tilknytning til migranter.

– Autoritær

Under emneknaggen #Riace reagerer mange på det som nå skjer med mannen som i magasinet Fortune for et par år siden havnet på listen over de 100 mest innflytelsesrike. Den profilerte gravejournalisten Roberto Saviano går ut mot det han kaller «det første skrittet i en klar forvandling av Italia til en autoritær stat».

– Virker det sannsynlig for deg at problemet i Calabria, narkohandelens og korrupsjonens land, at problemet er migrasjon, spør Saviano.

Han påpeker også at ordføreren selv ikke har hatt noe å tjene på de påståtte lovbruddene.

Strengere politikk

Innenriksminister Matteo Salvini fra det innvandringskritiske partiet Lega, langer på sin side ut mot «falske snillister, som vil fylle Italia med innvandrere». Koalisjonspartneren Femstjernersbevegelsen skriver følgende på sin blogg: «Ikke fem øre for Riace. Denne endringsregjeringen har erklært krig mot immigrantindustrien».

Lucanos arrest kommer kort tid etter en ny lov fra Salvini, som ønsker å kutte små innvandringsprosjekter inspirert av Riace og heller samle asylsøkere i store mottak. Han vil nesten halvere pengene små asylsentre for hver beboer og slutte å gi opphold på humanitært grunnlag.