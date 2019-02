– Etter fire tiår har jeg tatt den grusomt vanskelige avgjørelsen å trekke meg fra [det britiske] Arbeiderpartiet. Det er den største æren i mitt liv å få representere folk fra #EnfieldNorth, skriver Joan Ryan på Twitter sent tirsdag.

– Jeg vil fortsette å representere og stå opp for dem som [uavhengig] medlem av parlamentet, sier hun.

Avgjørelsen kommer et par dager etter at det ble kjent at politiet gransker anklager om at medlemmer av Labour er ansvarlige for antisemittisk hatkriminalitet. Slike anklager har versert i flere år innad i partiet, inkludert mot partileder Corbyn.

Ryan følger dermed syv tidligere partikolleger, som tirsdag gikk ut av partiet i protest mot at partiet er blitt «institusjonelt antisemittisk» og mot måten partiet har håndtert brexit på.

Jeremy Corbyn overtok som Labour-leder i 2015, men har hele veien vært en svært omstridt leder.