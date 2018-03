To Gullruten-nominasjoner til Aftenposten

Hva får en treåring med seg av en flukt?

Den kritikerroste norske dokumentarfilmen 69 minutter av 86 dager, som Aftenposten var med å finansiere, følger tre år gamle Lean og hennes familie på flukt gjennom Europa. Lean legger ut på en farefull reise fra hjembyen Damaskus med foreldrene Rzan (26) og Bashar (31), onkel Ahmad (25) og lillesøster Bisan, som bare er ni måneder gammel.

Se filmen «69 minutter av 86 dager» over. (Regi: Egil Håskjold Larsen)

Filmet av publikum

«I 2016 ba vi publikum filme sin egen verden og sende den til oss. Dette er resultatet.»

«Mellom Oss» vant publikumsprisen under filmfestival Oslo Pix i 2017.

Medieoperatørene / Aftenposten

Over 900 bidrag er blitt til én poetisk, inspirerende og menneskelig historie om hvordan vi forholder oss til hverandre. Fellesnevneren er at alle bor i Norge, og at de valgte å sende inn ærlige, morsomme og overraskende filmer fra sine egne liv.

Regi: Charlotte Røhder Tvedt.

Se dokumentarfilmen her:

Kritikerrost og ettertraktet

«69 minutter av 86 dager» hadde norgespremière på Eurodok 2017 i Oslo og er også vist under Den Internasjonale Dokumentarfilmfestivalen i København. Flere festivaler står i kø for å vise filmen.

9. mars i år vant filmen førsteprisen i dokumentarkategorien i «Årets bilde» førsteprisen for 69 minutter av 86 dager, en film Aftenposten var med på å finansiere. Juryen sier følgende om filmen:

– Et kompromissløst fotokonsept gjør 69 minutter av 86 dager til et verk i særklasse. Med sitt autentiske bildespråk og sin nyskapende fortellerstil gjør filmen at vi kommer tett på mennesker i dramatiske situasjoner. Juryen har aldri sett flyktningtemaet formidlet på denne måten. Visuelle virkemidler fra spillefilmens verden forsterker intimiteten og tilstedeværelsen uten å gå på bekostning av dokumentarens autentisitet.

Det danske filmmagasinet «Ekko» triller terningkast seks og skriver: «Den norske debutregissøren har skapt en makeløs dokumentar om et barn og hennes families flukt gjennom Europa. Den viser at filmkunsten kan noe ingen annen kunstform kan.»

Regissør er Egil Håskjold Larsen. Musikken er komponert av Bugge Wesseltoft og fremført av Audun Sandvik fra Kringkastingsorkesteret og komponisten selv.

Gullruten deles ut i Bergen lørdag 5. mai.