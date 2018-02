Anmodningen kommer dagen etter at president Donald Trump kunngjorde «de kraftigste sanksjonene noensinne» mot Nord-Korea.

Japan støtter allerede USA i å stoppe tre av de 33 fartøyene som bryter sanksjonene ved å levere olje til skip som har det lukkede regimet som reisemål.

Medlemmene i sanksjonskomiteen har frist til fredag på å bestemme om de ønsker å blokkere anmodningen. Om ingen velger å gjøre det, vil sanksjonene tre i kraft.

Forbys å legge til kai

Kun åtte fartøyer har så langt blitt svartelistet av FN for å bryte sanksjoner. En slik svartelisting går ut på at fartøyene forbys å legge til havn over hele verden.

En tjenestemann i det kinesiske utenriksdepartementet, Geng Shuang, sier Kina vil ta alle brudd på sanksjonene mot Nord-Korea alvorlig. Men Shuang legger til at Kina er sterkt imot at USA ilegger ensidige sanksjoner mot kinesiske selskaper eller personer.

Det amerikanske finansdepartementet opplyste fredag at én person, 27 selskaper og 28 fartøyer med tilknytning til Nord-Korea blir ilagt økonomiske sanksjoner. Kina er ett av ni land hvor flere av disse har tilknytning.