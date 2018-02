Nå har 24 millioner sett Scott-Dan Pappalardo kutte geværet i biter på Facebook.

Amerikaneren har fått meldinger, likes og skryt fra flere hundre tusen etter at han lørdag postet en video på sin egen Facebook-side.

Der forteller han at han i 30 år har elsket sin halvautomatiske AR-15-rifle, men at den siste skolemassakren fikk ham til å ta en endelig beslutning. 17 mennesker ble drept på Marjory Stoneman Douglas High School i forrige uke da Nikolas Cruz tok seg inn og åpnet ild.

– Etter massakren på Sandy Hook sa jeg til kona mi at jeg gledelig hadde gitt opp mitt eget våpenet hvis det kunne spart ett eneste barn. Nå har det gått fem år. Siden har over 400 mennesker er blitt drept i over 200 skolemassakrer Det var tomme ord jeg kom med den gang, forteller Pappalardo fra hagen sin i New York.

Det er forbudt å selge

Han forteller at han elsker å skyte på blink med våpenet sitt. Men nå innser han at dette leketøyet er og blir et potensielt drapsvåpen.

– Folk kan skylde på så mye, avstumpende TV-spilling, internett, dårlige foreldre og mental sykdom. Men når det kommer til stykket, er det et våpen – slik som dette – som tar livet av noen, sier han og viser til at gjerningsmennene bak massakren i Florida og Las Vegas i fjor var lovlige våpeneiere.

En våpeneier med papirene i orden kan også klikke, eller deres barn kan få fatt på våpenet og bruke det til å skyte medelever, advarer han.

Kampanjen for færre våpen og strengere våpenlover i USA bruker emneknaggen #oneless. Den har tatt av i sosiale medier etter massakren i Florida:

– I dag skal jeg sørge for at dette våpenet aldri skal brukes til å drepe noen. Er virkelig retten til å eie dette våpenet viktigere enn å spare ett liv, spør Pappalardo. Så reiser han seg og deler våpenet sitt med vinkelsliper.

Videoen er sett 24 millioner ganger og delt av flere hundre tusen.

Støtteerklæringene har strømmet inn.

«Vi vil bare fortelle alle at vi setter pris på alle meldingene som har strømmet inn. Vi har ikke engang rukket å skrape i overflaten, men vil forhåpentlig få tid til å lese alle en dag. Det første grunnlovstillegget er like viktig som det andre», skriver Pappalardo tirsdag denne uken.