450 millioner gamle pundmynter er ikke levert inn, og nå går fristen ut

I vår introduserte det britiske myntverket nye ettpundmynter. Begrunnelsen var at de gamle var sårbare for avansert forfalskning. Fra søndag går de gamle ut av sirkulasjon. De siste ukene er det kommet inn rundt 60 millioner pundmynter i uken, melder Birmingham Mail.

4,7 milliarder kroner

Dette har likevel ikke vært nok. Fortsatt regner man med at rundt 450 millioner gamle pundmynter ligger og støver ned i skuffer, skap, sparegriser og lommebøker. Med dagens valutakurs tilsvarer beløpet rundt 4,7 milliarder kroner.

Én av 30 falske

Britene byttet ut pundsedler med mynter i 1983. Men de siste årene skal så mange som en av 30 slike mynter ha vært falske. Derfor kom den nye varianten i slutten av mars. Denne har ifølge The Royal Mint en rekke attributter som gjør den mer vrien å forfalske:

Den er tolvkantet i stedet for rund.

Den er laget i to forskjellige metaller – gullfarget ytterst og sølvfarget innerst.

Under ansiktet til dronning Elizabeth er det et pundsymbol som endres til tallet 1 når mynten ses fra forskjellige vinkler.

Annenhver av de 12 kantene er utstyrt med riller.

På «kronsiden» er det skrevet «one pound» med svært liten skrift, på «myntsiden» står det utstedelsesår – også dette med mikrobokstaver.

I tillegg sier det britiske myntverket at pengene har innebygget en hemmelig sikkerhetsforanstaltning mot falskmyntneri.

PR for butikkjeder

Folk vil fortsatt en stund kunne levere inn gamle mynter i en bank der de er kunde. Enkelte store butikkjeder som Tesco og Poundland, benytter anledningen til å få litt PR ut av endringen. De utvider fristen på eget initiativ med en til to uker. Poundlands toppsjef Barry Williams kunngjorde tidligere denne uken at kjedens 850 butikker vil akseptere gamle penger fra sparegriser og sofaputesprekker ut måneden.

– Vi er pundets offisielle hjem, sier han i erklæringen, noe som BBC tørt bemerker at kanskje kommer som en overraskelse på Finansdepartementet.

På størrelse med et kumlokk: Fire arrestert for tyveriet av verdens største gullmynt

Veldedig satsing

En rekke veldedige organisasjoner har også kastet seg over utsiktene til å lette britene for de gamle myntene. Royal British Legion, en organisasjon for krigsveteraner, sier man kan kjøpe de velkjente jakkemerkene formet som valmuer med gamle mynter helt frem til den store minnedagen for falne i krig 11. november.

Ett år overgang i Norge

Norge fikk nye 100- og 200-lapper i vår. Overgangsordningen er på ett år – det betyr at de gamle sedlene gjelder frem til slutten av mai neste år. Etter det må man eventuelt i banken for å bli kvitt dem. Norges Bank er forpliktet til å ta inn de gamle pengene i ti år.