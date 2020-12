EU: Årets novembermåned satte varmerekord

Forrige måned var den varmeste november-måneden som er registrert i Europa, ifølge klimaovervåkingstjenesten C3S, som er en del av EUs Copernicus-prosjekt.

Turgåere på Russel Square en mild novemberdag i London i starten på måneden. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

NTB

7. des. 2020 09:10 Sist oppdatert nå nettopp

C3S' analyse av overflate- og lufttemperatur viste at november 2020 var 0,8 grader varmere enn det 30-årige gjennomsnittet fra 1981 til 2020. Det er 0,1 grader varmere enn den forrige rekorden.

For høstmånedene september-november var snittemperaturen i Europa 1,9 grader varmere enn referanseperioden, og 0,4 grad varmere enn snittemperaturen fra 2006, som var den forrige toppnoteringen.

Verdens meteorologiorganisasjon WMO sa forrige uke at 2020 ligger an til å bli et av de tre varmeste årene som er registrert.

Flere steder i Europa har blitt rammet av styrtregn og flom i november, blant annet her i Gournes på Kreta 10. november Foto: STEFANOS RAPANIS / X03851