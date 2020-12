EU-politiker brøt koronareglene. Deltok på sexfest med altfor mange menn.

Da politiet sjekket leiligheten i Brussel, fant de 25 nakne menn. Det er brudd på koronareglene.

József Szájer trakk seg fra vervet i Europaparlamentet etter å ha festet med altfor mange nakne menn. Foto: Bernadett Szabo, Reuters / NTB

Orgier er ikke unntatt koronareglene. Det fikk den ungarske politikeren József Szájer smertelig erfare. Da politiet brøt opp den private nakenfesten, forsøkte han å flykte. Naboene hadde varslet om festbråk.

Utenfor ble han tatt igjen av politiet. Nettavisen Politico har hentet følgende beskrivelse fra påtalemyndighetens egen pressemelding: «En forbipasserende rapporterte til politiet at han så en mann som flyktet langs rennesteinen, en mann han kunne identifisere. Mannens hender var blodige. Muligens var han blitt skadet under flukten. Narkotika ble funnet i ryggsekken hans.»

Står Viktor Orbán nær

Minst to diplomater skal også ha vært med. Festen full av nakne menn beskrives av belgiske medier som en «lockdown-orgie». Kanskje ser man nå for seg en ungdommelig forsamling, men József Szájer er 59 år gammel.

Han er også en av statsminister Viktor Orbáns nærmeste støttespillere. I Orbáns parti Fidesz hersker nemlig et eget indre hierarki. De som var med på grunnlegge partiet sammen med Orbán i 1988 troner aller øverst. Szájer er en av dem.

Siden har han vært nestleder i partiet og ledet partifraksjonen i parlamentet i Budapest. Deretter ble han valgt til Europaparlamentet.

Søndag 29. november trakk han seg brått fra vervet. Forklaringen lød at mange års hard politisk kamp nå hadde slitt ham ut. Da orgien ble kjent to dager senere, forsto man den plutselige utmattelsen bedre.

József Szájer var med på å grunnlegge partiet Fidesz sammen med Viktor Orbán i 1988. I alle år har han vært en av den ungarske statsministerens nærmeste medarbeidere. Foto: Jean-François Badias, AP / NTB

Står for kristne familieverdier

Partiet Fidesz er svært opptatt av såkalte kristne familieverdier og gjør livet surt for homofile og andre minoriteter i Ungarn.

Avsløringen får derfor uvanlig stor oppmerksomhet. Den østerrikske avisen Die Presse bruker overskriften «Den skinnhellige Herr Szájer» i en kommentar der det påpekes at politikeren har kunnet nyte all den seksuelle friheten i Brussel som hans parti vil nekte folk i Ungarn.

Avisen har også funnet frem en uttalelse fra Szájer gjengitt på nettsiden til den ungarske regjeringen for et par uker siden. Da angrep han EUs krav om at rettsstaten skal gjelde i Ungarn slik: «Ingen doble standarder!»

– Pillen er ikke min

József Szájer er gift med en profilert advokat og har en datter. Han har kommet med en pressemelding der han erklærer at han ikke har brukt narkotika.

– Politiet sier at de fant en ecstasypille. Den er ikke min. Jeg vet ikke hvem som la den der eller hvordan.

Han beklager også at han brøt koronareglene og ber familie og kolleger om unnskyldning, skriver The Guardian.

Også i fjor ble en profilert Fidesz-politiker avslørt etter sexorgier. Borgermesteren i Györ hadde hyret inn prostituerte på en luksusyacht. Moroa betalte han med offentlige midler. Skandalen kan ha medvirket til at Fidesz tapte det viktige borgermestervalget i Budapest.

Nå trekkes denne skandalen frem igjen i Ungarn. Skadefryden over Szájers sexfest dør heller neppe med det første. Den er altfor underholdende.

Som journalisten Una Hajdari skriver på Twitter: En narkotikapåvirket orgie full av politikere og diplomater i Europas byråkrati-hovedstad er akkurat den distraksjonen vi alle trenger nå.