Kilde: 18-åring hadde kontakt med jihadist i Syria før lærerdrap

18-åringen som halshogde en lærer i Paris, hadde hatt kontakt med en russisktalende jihadist i Syria, oppgir en kilde med nær kjennskap til etterforskningen.

Tirsdag ble det holdt en marsj til minne om Samuel Paty på hans hjemsted Conflans-Sainte-Honorine nordvest for Paris. Her holder noen av dem et bilde av læreren. Foto: Lewis Joly / AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Identiteten til 18-åringens kontakt i Syria er ikke fastslått, ifølge kilden. Le Parisien skriver at den antatte kontakten er funnet via en IP-adresse som kan spores til Idlib-provinsen i Syria.

Tsjetsjensk-fødte Abdullakh Anzorov (18) ble drept av politiet like etter at han hadde drept læreren Samuel Paty fredag. Bakgrunnen for drapet var at Paty hadde vist fram Muhammed-karikaturer i timer om ytringsfrihet.

Sju personer er nå siktet for medvirkning til drapet, deriblant to tenåringer som hjalp 18-åringen med å identifisere læreren.