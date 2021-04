Russland nekter nære Biden-medarbeidere adgang

Russland kaster ut ti amerikanske diplomater og nekter flere av president Joe Bidens nærmeste medarbeidere adgang til landet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov utelukker ikke et toppmøte mellom Vladimir Putin og Joe Biden i løpet av sommeren, slik den amerikanske presidenten har tatt til orde for. Foto: AP / NTB

NTB

16. apr. 2021 20:44 Sist oppdatert nå nettopp

USA erklærte torsdag ti russiske diplomater for uønsket og innførte samtidig nye sanksjoner mot Russland.

– Vi svarer med samme mynt og vil be ti amerikanske diplomater om å forlate landet, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Kreml anbefaler samtidig at USAs ambassadør John Sullivan gjør som Russlands ambassadør i USA, og setter seg på flyet hjem «for seriøse konsultasjoner».

Nektes adgang

Tre høytstående medlemmer av president Joe Bidens administrasjon blir samtidig nektet adgang til Russland. Det gjelder justisminister Merrick Garland, FBI-sjef Christopher Wray og Susan Rice, som er presidentens fremste innenrikspolitiske rådgiver.

USAs innenriksminister Alejandro Mayorkas og øverste etterretningssjef Avril Haines er også å finne på listen, og det samme er tidligere CIA-sjef James Woolsey og tidligere president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Ifølge Lavrov kommer russiske myndigheter også til å nekte den amerikanske ambassaden i Moskva å ansette personell fra Russland eller andre land i støttefunksjoner.

Det vil også bli innført nye regler for amerikanske organisasjoner og stiftelser, for å hindre at de blander seg inn i Russlands indre anliggender, sier han.

Vurderer toppmøte

Bakteppet for at USA erklærer russiske diplomater for uønsket, er anklager om russiske dataangrep mot amerikansk infrastruktur, noe Moskva nekter for å ha stått bak.

Russlands militære etterretningstjeneste (SVR) betegnet torsdag anklagene som «tøvete».

Selv om tonen mellom de to land nå er anstrengt, vurderer Kreml likevel Bidens invitasjon til Vladimir Putin om et toppmøte på nøytral grunn i løpet av sommeren.

Invitasjonen ble fremsatt da de to presidentene snakket sammen på telefon tirsdag.

– Begge sider ga uttrykk for vilje til å fortsette dialogen på viktige områder for å sikre global sikkerhet, het det i en kunngjøring fra Kreml etter telefonsamtalen.

Polske diplomater

Russland ba fredag også fem polske diplomater om å forlate landet, som et svar på Polens beslutning om å kaste ut tre russiske diplomater og støtte til USA.

Polen kunngjorde sin beslutning torsdag og sa at de russiske diplomatene hadde opptrådt i strid med sin status og skadet landet.

Polsk UD ga samtidig uttrykk «for full støtte til de beslutninger USA har tatt når det gjelder politikken overfor Russland».