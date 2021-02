Det er nesten ikke grenser for hva folk gjør for å snike i vaksinekøen. Her er ti eksempler.

Over hele verden er prinsippet for vaksinekøen den samme. De eldste, sykeste og helsearbeiderne skal få først. Det hindrer ikke at enkelte er «kreative».

Sykepleier Rita Alba gir vaksine til en pasient i Bronx i New York. Foto: Mary Altaffer/AP/NTB

17 minutter siden

Fordelingen av vaksinen mot covid-19 er ikke rettferdig. Verdens rikeste nasjoner vil antagelig få vaksinert befolkningen i løpet av 2021. For de fattigste landene vil det trolig drøye til 2023.

Det kan komme til å hjemsøke den rike delen av verden, er det blitt påpekt.