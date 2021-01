Republikanerne gir Trump to uker på å forberede sitt forsvar

Republikanernes leder i Senatet skal ha foreslått at Donald Trump får to uker på å forberede seg til riksrettssaken.

Donald Trump reiste til Florida onsdag. De neste ukene må han bruke med advokatene sine for å forberede seg på sin andre riksrettssak. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

21. jan. 2021 23:30 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump får ikke mye fritid de første ukene etter at han gikk av som president. Sannsynligvis må han la golfkøllene stå, og i stedet forberede seg på forsvaret sitt i riksrettssaken.

Avisen Politico skriver at republikanernes leder i senatet har foreslått for sin demokratiske motpart at Trump skal få bruke tiden frem til begynnelsen av februar.

Inntil onsdag var Mitch McConnell flertallsleder for republikanerne i senatet. Da ble de to demokratiske valgvinnerne fra Georgia tatt i ed. Dermed mistet Trumps parti flertallet.

McConnell måtte overlate jobben som flertallsleder til demokraten Chuck Schumer. Gjennom fire år var McConnell en av Donald Trumps mest lojale støttespillere. Han brukte makten som flertallsleder til å beskytte Trump og få gjennom presidentens politikk.

Venter på anklagen

I USA er det Representantenes hus som tar ut anklage og fungerer som aktor i riksrett. De 100 senatorene er dommere, og må ha to tredjedels flertall om Trump skal dømmes.

Foreløpig har ikke demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sendt over anklagen.

Torsdag sa hun at hun snart vil ta de formelle skrittene som gjør at Trump for andre gang må forsvare seg i riksrett.

I Representantens hus stemte 10 republikanere for å stille Trump for riksrett. Det er stor spenning knyttet til hvor mange republikanske senatorer som vil stemme med demokratene når saken kommer opp.

McConnell selv gjentar stadig at han ikke har bestemt seg. Men han har tydelig tatt avstand fra Trump, og sagt at han oppfordret til stormingen av kongressbygningen 6. januar.