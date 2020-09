Scientific American slutter opp om Biden

Scientific American, som gjennom sin 175 år lange histiorie aldri har stilt seg bak en presidentkandidat, slutter nå helhjertet opp om Joe Biden.

President Donald Trump har vært katastrofal for forskning, vitenskap, helse og miljø og har påført det amerikanske folk skader, mener tidsskriftet Scientific American. AP / NTB scanpix

NTB

16. sep. 2020 09:45 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge redaktørene i det populærvitenskaplige tidsskriftet , som har kommet ut månedlig siden 1845, var det liten intern debatt om beslutningen om å støtte til Demokratenes presidentkandidat.

Donald Trump har vært en mye dårligere president for forskningsmiljøet enn fryktet, mener sjefredaktør Laura Helmuth.

- En del av vårt oppdrag er å vise folk hvordan verden fungerer og skrive om alt fra svarte hull, evolusjon og virus til systematisk rasisme. Vi føler at det som et ledd i dette oppdraget er vår plikt å advare folk om at Trump har vært katastrofal for forskning, vitenskap, helse og miljø, sier hun.

Biden lytter derimot til vitenskapen, mener tidskriftets redaktører.

