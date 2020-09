Löfven: Sverige lyver ikke om Estonia-katastrofen

Statsminister Stefan Löfven nekter for at Sverige holder tilbake opplysninger om Estonia, som sank i Østersjøen for 26 år siden.

Baugporten på ulykkesfergen Estonia, som sank i Østersjøen i 1994, ble hevet få uker senere (bildet). Den offisielle granskingen konkluderte med at en feil på baugporten forårsaket katastrofen, men nye opplysninger reiser tvil om dette. Lehtikuva / NTB

NTB

30. sep. 2020 17:13 Sist oppdatert 6 minutter siden

852 mennesker omkom i katastrofen, mens 137 overlevde da Estonia forliste på vei fra Tallinn til Stockholm, natt til 28. september 1994.

En ny dokumentarfilm viser en hittil ukjent flenge i skroget på fergen, som ifølge den internasjonale havarikommisjonens sluttrapport sank som følge av en feil med baugporten.

Estlands tidligere riksadvokat Margus Kurm, som ledet landets gransking av ulykken, mener de nye opplysningene styrker mistanken om at fergen sank etter å ha blitt truffet av en ubåt og anklager Sverige for å holde tilbake opplysninger.

Fakta Fakta om Estonia-katastrofen * M/S Estonia var på vei fra Tallinn til Stockholm da den sank i Østersjøen med nær 1.000 passasjerer om bord 28. september 1994. * 852 mennesker omkom, mens 137 ble reddet. * Blant de omkomne var det 501 fra Sverige, 285 fra Estland, 17 fra Latvia., 11 fra Russland, 10 fra Finland, 6 fra Norge og 5 fra Danmark og 5 fra Tyskland. * Den internasjonale havarikommisjonen konkluderte med at ferja sank som følge av en feil ved baugporten. * Baugporten ble hevet få uker etter forliset, men resten av vraket ligger på rundt 80 meters dyp. * Sverige, Finland, Estland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia fredet i 1995 vraket og området rundt som gravplass, og dykking er forbudt. * Skaperne av en ny dokumentarserie har trosset forbudet og fant en hittil ukjent 4 meter lang flenge på siden av skroget, under ferjas vannlinje. * Flengen har styrket mistanken om at Estonia kan ha blitt truffet av en ubåt før den sank. (NTB) Vis mer

Löfven avviser

Sveriges statsminister Stefan Löfven avviser dette.

– Sverige lyver ikke om Estonia-forliset. Jeg vil ikke bidra til økt konflikt og er i god dialog med min motpart i Estland, Jüri Ratas, sier han.

Den svenske havarikommisjonen skal nå gjennomgå de nye opplysningene om Estonia-vraket, som ligger på rundt 80 meters dybde.

Statsminister Stefan Löfven nekter for at Sverige har løyet om årsaken til Estonia-katastrofen i Østersjøen, der 852 mennesker mistet livet. TT / NTB

Krever ny undersøkelse

Estland og Sverige var i 1995 med på å frede vraket som gravplass, noe som innebærer forbud mot dykking på stedet. Skaperne av den nye dokumentarfilmen valgte å trosse dette forbudet.

Ratas krever imidlertid at vraket nå må undersøkes på nytt.

Estonia forliste 28. september 1994. LEHTIKUVA

– En ny teknisk undersøkelse av omstendighetene rundt Estonia må gjennomføres. Etter vår mening må den tekniske undersøkelsen inkludere observasjoner under vann, og vi har informert Finland og Sverige om saken, sa han mandag. Löfven støtter ikke uten videre dette.

– Vi kan ikke begynne med å si hva man skal gjøre og ikke gjøre. Ekspertene må nå først se nærmere på disse bildene, sier han.