Varmerekordene og veidekket ryker, mens iskremsjapper må stenge. Folk i USAs nordvest vil ha seg frabedt å bli kalt «værpyser».

Mandag stengte Molly Moon’s Ice Cream i Seattles Capitol Hill-nabolag. «Vi sees når det kjølner», sto det på et skilt i døren. Foto: Ted S. Warren, AP/NTB

Mandag var det så varmt i Seattle at til og med de som solgte iskrem, lukket dørene. Veier ble stengt fordi veidekket sprakk og krøllet seg.

29. juni 2021 19:29 Sist oppdatert nå nettopp

I Seattle på USAs nordvestlige stillehavskyst sier folk gjerne at de har to typer vær. Den ene er regn. Den andre er at det ser ut som det snart skal regne.

Vittige tunger i byen kaller også juni for juniar fordi den pleier å være så kald. I disse dager drømmer de om nettopp litt kjølig yr som ellers preger årstiden. I stedet har de fått en haglskur av rekorder. Mandag var det 42 varmegrader i byen.

Fakta Varmerekordene i nordvest De siste dagene er det satt en rekke varmerekorder på den nordvestlige stillehavskysten i USA og Canada. Mandag nådde gradestokken 42 grader celsius i Seattle. Dagen før var det 40. Også det var rekord. Før 2021 har Seattle målt over 38 grader bare tre ganger siden 1894.

I Portland i Oregon ble det målt 46,6 grader.

Mt. Rainer – hvor det gjerne er kuldegrader også om sommeren – hadde 23 pluss.

I Canada satte Lytton ny nasjonal rekord mandag: 47,9 grader. Vis mer

Connor Hyde tok seg mandag en slurk vann i en fontene under Seattles landemerke, The Space Needle. Foto: Jason Redmond, Reuters/NTB

Stengte basseng

I Seattle var mandagen sterkt preget av heten. Butikker og restauranter stengte, blant dem iskremsjapper som ellers kunne gjort god butikk i heten. Det var for varmt for de ansatte.

Et sted måtte et offentlig bad si stopp. Underlaget rundt bassenget var for varmt til å gå på.

Flere steder er det åpnet offentlige kjølesentre for utsatte grupper.

På Twitter meldte politiet mandag om en stengt landevei nær grensen til Canada. Veidekket krøllet seg og sprakk opp i den intense heten.

Politiet stengte trafikken på delstatsvei 544 nær delstaten Washingtons grense mot Canada. Veidekket var ikke trygt å kjøre på, konkluderte politiet. Foto: Washington State Patrol

– Ikke værpyser

Seattle Times er full av tips og råd til folk om hvordan de skal forholde seg til den ekstreme varmen.

Samtidig vil avisen ha seg frabedt erting av sine lesere fra folk som bor i andre og varmere deler av landet: «Vi er ikke ’værpyser’. Seattle er ikke forberedt på sterk hete. Hvorfor skulle byen være det?»

Avisen viser til at bare 44 prosent av hjemmene i byen har kjøleanlegg. Det er dermed den minst luftkjølte storbyen i USA. Justin Shaw påpeker at det i Seattle mandag var varmere enn det noen gang har vært i byer som New York, Washington og Atlanta. Han driver en lokal værblogg.

Utsiktene?

Utsiktene fremover ser litt hyggeligere ut for folk ved kysten. I Seattle synker temperaturen i dagene fremover til rundt 30. Litt lenger inn i landet vedvarer heten. I Montana og Idaho vil det fortsatt være rundt 40 i skyggen.

«Helvete på jord»

Hetebølgen er en følge av flere fenomener. De har dannet en slags «kuppel av hete» over området.

Klimaforskere mener den ikke i seg selv er et uttrykk for endret klima, men at hetebølgen trolig er verre på grunn av det. Zeke Hausfather ved Berkeley Earth sier ifølge AP at det er blitt ca. 1,7 grader varmere i området de siste 50 årene.

– I en verden uten endret klima ville dette også vært en ekstrem hetebølge. Dette er klart verre enn den samme hendelsen ville vært for 50 år siden, sier han.

The Los Angeles Times er skarpere i ordbruken. Avisen skriver i en lederartikkel: «Hetebølgen med rekordene viser at klimaendringene skaper helvete på jord.»

Biden holder møte onsdag

Hetebølgen er ikke den første i år. I tillegg har det mange steder i de vestlige delstatene vært tørke og skogbranner de siste årene. Onsdag har president Joe Biden kalt inn guvernører, ministre og personer fra privat sektor. De skal drøfte styrket beredskap i skogbrannsesongen.

I fjor brant over 40.000 km² utmark. Det tangerte nesten rekorden for 2015. Området tilsvarer omtrent en åttendedel av Fastlands-Norge.

Frykten er at hetebølgene nå legger grunnlaget for et enda verre brannår.

Talskvinne Jen Psaki i Det hvite hus ble mandag spurt om hva Biden vil si til dem som mener han ikke gjør nok i kampen mot endret klima. Hun viste da til møtet onsdag. Hun mener også at en ny pakke med satsing på infrastruktur er et steg i riktig retning.

– Denne presidenten har forpliktet seg til å ta opp klima. Det er en av fire kriser han har definert som sentrale i sin presidentperiode, sa Psaki.