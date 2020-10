Smitterekord og nye tiltak i Sverige. Norske kommuner får ekstra milliarder. Her er torsdagens koronanyheter.

Innbyggerne i Stockholm og Göteborg blir bedt om å unngå butikker. Folk i Oslo må bruke munnbind flere steder. Frankrike innfører ny nedstenging. Regjeringen foreslår 7,3 milliarder ekstra til kommunene. Dette er de viktigste koronanyhetene torsdag.

I Sverige strammes det nå kraftig inn i kampen mot koronaviruset. Nær 6000 mennesker har dødd av korona i nabolandet. Foto: Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY

Kari Mette Hole Journalist

NTB

29. okt. 2020 20:26 Sist oppdatert 8 minutter siden

Torsdag har vært en dramatisk dag i koronautviklingen, og det kan være vanskelig å følge med på alt som skjer. Her er noe av det mest vesentlige:

Nye smittevernregler trer i kraft i Oslo.

Fra torsdag gjelder nye og strengere smittevernregler i Oslo. Disse kommer i tillegg til de nasjonale reglene som ble innført onsdag.

Dette er de nye reglene:

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, som butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde én meter avstand.

Gjester og ansatte må bruke munnbind innendørs på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

Maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer reduseres fra 50 til 20 der det ikke er sitteplasser.

Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder etter klokken 22.00.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer, kolleger på jobb og barnehage- og skolekohorter.

Studiesteder oppfordres til å innføre digital undervisning der det er mulig.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Nå må folk i Oslo også bruke munnbind på kjøpesentre og andre steder der det ikke kan holde én meters avstand til andre. Foto: Espedal, Jan Tomas

Sverige skjerper tiltakene: Ber folk unngå butikker og treningssentre

Det siste døgnet er det registrert ny smitterekord i Sverige med 3254 nye tilfeller.

Den kraftige smitteøkningen gjør at Folkhälsomyndigheten nå innfører langt sterkere smitteverntiltak i Stockholm samt i Västra Götaland, hvor Göteborg ligger, og i Östergötland. Det er alt satt i verk slike tiltak i Uppsala.

Folk blir bedt om å unngå butikker og kjøpesenter, bibliotek og svømmehaller. Nødvendig handel i matbutikker og apoteker er greit.

De blir bedt om å avstå fra å gå konserter og møter, og de blir bedt om å avstå fra å ha fysisk kontakt med andre enn de de bor sammen med.

Personer over 15 år blir bedt om å unngå treninger og sportskamper.

Tiltakene gjelder frem til 19. november, men kan bli forlenget.

Det siste døgnet er det registrert syv nye koronarelaterte dødsfall i Sverige. Antallet døde er nå 5934. Over 121.000 personer er bekreftet smittet siden pandemien brøt ut.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell harfrontet en koronastrategi som har fått mye kritikk. Foto: Naina Helén Jåma / TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYR≈N

Frankrike innfører lockdown – ikke lov å besøke venner og familie

I Frankrike får innbyggerne nå ikke lov til å besøke venner og familie. Å forlate hjemmet er kun lov for å handle mat, reise på jobb eller ved medisinske eller viktige familiære grunner. Det opplyste statsminister Jean Castex på en pressekonferanse torsdag, melder Reuters.

Trening utendørs blir kun tillat i én time pr. dag og innenfor en kilometer fra hjemmet. Alle som beveger seg utendørs vil måtte vise frem et dokument.

Det blir forbudt å reise innlands, og alle må jobbe hjemmefra den kommende uken med mindre det er helt umulig å gjennomføre arbeidet hjemmefra.

Franske skolebarn over seks år må bruke munnbind i skoletimene.

Den nye lockdownen kommer dagen etter at president Macron la frem nye innstramminger onsdag, som stengte landet delvis ned. Blant annet stenges barer, restauranter, kafeer og butikker, og undervisning på universiteter må gjennomføres digitalt.

I Paris og flere andre regioner i landet ble tidligere denne måneden innført portforbud fra klokken 21.

Frankrike går inn i sin andre lockdown, for å få bukt med den kraftige smitteøkningen. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters/NTB

Regjeringen foreslår 7,3 milliarder ekstra til kommunene i 2021

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

En arbeidsgruppe med representanter fra KS og flere departementer la nylig frem en delrapport om kommunenes økonomi i kjølvannet av pandemien.

– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første havlår av 2021, sa Astrup på en pressekonferanse torsdag.

Kunnskapsminister Guri Melby og kommunalminister Nikolai Astrup varsler 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene for å dekke koronautgifter første halvår neste år. Foto: Jil Yngland/NTB

Stortinget strammer inn smittevernreglene – anbefaler munnbind for representantene

Stortinget anbefaler nå at representantene benytter munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand.

Anbefalingen gjelder også i stortingssalen når representantene sitter på sine plasser, ifølge Stortingets presidentskap.

Også på flere andre områder strammer Stortinget inn smittevernreglene.

Ved fysiske møter skal det, så langt det er mulig, opprettholdes to meters avstand mellom deltagerne. Samtidig er alle innenlands komitéreiser innstilt ut året. Utenlands komitéreiser er for lengst innstilt.

I mai ble det montert pleksiglass mellom stortingsplassene for å redusere smitterisikoen. Nå blir det også anbefaling om bruk av munnbind. Her stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Rekordhøy smitte i Drammen – strammer inn tiltak

28 personer i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Dette er det høyeste antallet nye smittetilfeller i løpet av ett døgn siden koronapandemien brøt ut, skriver kommunen i en pressemelding.

Torsdag innførte kommunen en rekke nye anbefalinger, som gjelder fra fredag klokken 12.

Drammen anbefaler at innbyggerne i kommunen ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger i løpet av en uke.

– Nå er det alvor, sa Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Ordføreren sa også at de anbefaler en maksgrense på 20 deltagere på arrangementer innendørs uten faste sitteplasser, og at de vurderer politisk behandling av et forbud.

En pasient innlagt ved Drammen sykehus er koronasmittet, og 19 ansatte er satt i karantene. Torsdag var det ny smitterekord i Drammen, og kommunen innførte nye tiltak. Foto: Geir Olsen

Smittede på Setermoen var på fest med nær 200 deltagere

De to personene som er koronasmittet og tilknyttet Setermoen leir, deltok lørdag på en fest med nær 200 deltagere, melder Forsvarets Forum.

Deltagerne på arrangementet var i kohorter, og før arrangementet ble det sendt ut en oppfordring om å holde ti dagers karantene før arrangementet.

Talsmann Eirik Skomedal i Hæren opplyser til avisen at deltagerne var i sine kohorter før, under og etter arrangementet. Disse kohortene er de samme personene som arbeider sammen til daglig, og de satt i avstand til hverandre under arrangementet. Det gjorde også enkeltpersoner, ifølge Skomedal.

Mellom 30 og 40 ansatte er satt i karantene, og kommuneoverlege Vidar Bjørnås har opplyst at mellom 60 og 70 blir testet for viruset i kommunen torsdag.

Setermoen leir. Foto: Ole Magnus Rapp

Spania innfører seks måneders krisetilstand

Det spanske parlamentet har godkjent en seks måneders utvidelse av krisetilstanden som ble innført for å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Statsminister Pedro Sánchez innførte på søndag en 15 dagers krisetilstand. Torsdag godkjente parlamentet en utvidelse som gjør at alarmtilstanden vil vare til 9. mai.

Tiltaket gjør at regionale myndigheter, som er ansvarlige for helse, kan begrense bevegelsesfrihet, som blant annet inkluderer innføring av portforbud og stenge grenser dersom nødvendig.

Statsminister Pedro Sánchez. Foto: Manu Fernandez / AP /NTB

Andre koronanyheter verden rundt

Hellas innfører lockdown i landets nest største by Thessaloniki og to andre regioner. Landet hadde lite smitte i vår sammenlignet med andre land i Europa, men den siste tiden har smitten økt kraftig. Regionene som innfører lockdown forbyr private og offentlige samlinger i tillegg til reiser til andre regioner.

Italia satte nye smitterekord med 26.831 nye registrerte tilfeller siste døgn. Det daglige dødstallet har vært over 200 siden tirsdag denne uken, et nivå landet ikke har opplevd siden midten av mai. Torsdag la myndighetene frem nye restriksjoner. Nå må barer og restauranter stenge serveringen klokken 18, mens kinoer, teatre og treningssentre må holde stengt.

Restauranteiere i Roma protesterte onsdag mot de nye koronarestriksjonene. Den neste måneden må restauranter stenge serveringen klokken 18 hver kveld. Foto: Andrew Medichini / AP/NTB

India har nå registrert 8 millioner koronatilfeller. Bare USA er rammet hardere av pandemien. Det ventes at India i løpet av de neste ukene vil overgå USAs drøyt 9,1 millioner smittetilfeller og bli det hardest rammede landet i verden.

Marshalløyene har for første gang registrert koronasmitte, etter at to personer som fløy fra USA til en amerikansk militærbase i landet, testet positivt. Øynasjonen i Stillehavet med 78.000 innbyggere var blant de siste stedene i verden uten registrerte smittetilfeller.

Taiwan har gått 200 dager uten innenlands smitte. Totalt har øystaten hatt 553 tilfeller av koronaviruset og syv dødsfall. Det taiwanske folkehelseinstituttet meldte sist om et innenlandstilfelle 12. april.

I Finland går de fire regionene Kymmernedalen, Norra Österbotten, Norra Savolax og Åland i Finland går fra gult til rødt. Utenriksdepartementet fraråder dermed reiser som ikke er strengt nødvendige til regionene, og fra midnatt natt til lørdag 31. oktober må alle som kommer til Norge fra disse regionene, gå i ti dagers karantene. Samtidig går seks regioner motsatt vei. Norra Karelens, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Österbotten, Syd-Österbotten og Södra Savolax går fra rødt til gult, slik at karantenekravet kan oppheves.