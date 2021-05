Luftfartstilsynet ber norske flyselskap utvise forsiktighet

Luftfartstilsynet ber norske flyselskap utvise forsiktighet. Sveriges transportstyrelse anbefaler nå å unngå hviterussisk luftrom. SAS bekreftet at de vil følge denne oppfordringen.

Flyet som ble tvunget ned over hviterussisk luftrom, var et Ryanair-fly. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

24. mai 2021 15:20 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert

Kommunikasjonsdirektør Håvard Sverre Vikheim i Luftfartstilsynet ber norske flyselskap utvise forsiktighet.

– Med bakgrunn i anbefalingene gitt fra Det europeiske luftfartstilsynet (EASA) så støtter vi deres konklusjon om at flyselskapene bør utvise stor forsiktighet når man opererer i området rundt Minsk, sier han i en e-post til Aftenposten.

Han opplyser om at de har videreformidlet informasjonen de har fått fra EASA til norske flyselskaper.

– Vi har full tillit til at flyselskapene setter sikkerheten først, og gjør de riktige vurderingen, som ansvarlige for flysikkerheten, legger Vikheim til.

Transportstyrelsen i Sverige oppfordrer mandag svenske flyselskap til å unngå luftrommet over Hviterussland. SAS bekreftet at de akter å følge anbefalingen. Det samme opplyser latviske Air Baltic.

SAS har én rute som flyr over hviterussisk luftrom, som er ruten mellom Oslo og Kiev, skriver VG.

Den svenske Transportstyrelsen kommer med en klar oppfordring søndag ettermiddag: Unngå å fly over Hviterussland. Det melder nyhetsbyrået TT.

– Vi oppfordrer svenske flyselskap til å overveie muligheten til å unngå dette luftrommet til vi har fått klarhet og situasjonen stabiliseres, sier Simon Posluk, enhetssjef i den svenske Transportstyrelsen.

Sjefen for Transporsstyrelsen Gunnar Ljungberg sier at besetningen om bord i Ryanair-flyet som ble presset til å lande i Minsk må ha vært utsatt for et stress som utgjør risiko for passasjerene.

Et Ryanair-fly på vei fra Athen til Vilnius med den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj om bord ble tvunget til å lande i Minsk søndag, angivelig på ordre fra president Aleksandr Lukasjenko. Protasevitsj ble fjernet fra flyet og pågrepet.

Flyning fra Minsk suspendert

For Norwegian er det ikke aktuelt å ta stilling til situasjonen, da de for tiden ikke har noen flyruter over territoriet til Hviterussland.

– Vi flyr ikke over Hviterussland, grunnet pandemien flyr Norwegian i prinsippet kun innenriks i Norge, sier Norwegians kommunikasjonssjef, Charlotte Holmbergh Jacobsson, til Aftenposten.

Hun sier at de alltid følger anbefalingene til luftfartsmyndighetene.

Lufthansa sier i en uttalelse at en flygning fra Minsk har blitt suspendert som følge av en sikkerhetsadvarsel.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab mener Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart bør møtes for å diskutere saken.

Den britiske avisen The Independent sier nettstedet Flightradar24 viser hvordan fly fra ungarske Wizz Air og Austrian Airlines mandag unngikk å fly over Hviterussland, selv når det ville kortet ned ruten deres.

Mandag forbød Litauen alle fly på vei til eller fra landet å bruke hviterussisk luftrom, opplyser samferdselsminister Marius Skuodis.

Luftfartstilsynet i Norge har ikke tatt stilling til om norske flyselskap bør unngå hviterussisk luftrom.