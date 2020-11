Uklare ordrer, tårer og mink som dukker opp igjen. Derfor har minksaken blitt et politisk mareritt.

Politisk oppvask, uklare ordrer, jakt på syndebukker og minker som dukker opp fra massegraver. Denne uken rant tårene da Mette Frederiksen besøkte en minkfarm.

Minkfarmer Peter Hindbo fikk besøk av statsminister Mette Fredriksen (t.h.) denne uken. Han skulle egentlig overlatt minkdriften til sønnen. I stedet måtte hele besetningen avlives. Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

Danmark statsminister Mette Frederiksens er kjent for å ta tøffe beslutninger. Gjennom hele koronapandemien har Danmark vært først ut i Norden med nedstengning og kontante tiltak, og hun har fått støtte på hjemmebane.

Men nå er hun i hardt vær på grunn av det som kalles «mink-gate».

Denne uken besøkte statsministeren en minkfarm som har måttet avlive alle pelsdyrene sine. Det var hennes første besøk på en slik gård.

– Bedre sent enn aldri, men nå er det jo for sent, sa minkavleren Peter Hindbo til Danmarks Radio etterpå.

Statsminister Mette Frederiksen sa at hun følte med minkfarmerne som har mistet sitt livsverk. Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

Fakta Mink-saken Danmark regnes som verdens største produsent av minkpels. I sommer ble det oppdaget koronasmitte hos mink. Det er uklart hvordan minken ble smittet, men man regner med at det er fra mennesker. I høst oppdaget man at en spesiell virusmutasjon ble funnet hos koronasmittet mink. Den samme mutasjonen var funnet hos noen mennesker. Smittevernmyndighetene fryktet at denne endringen kunne gjøre at vaksiner som er under utvikling, kunne bli mindre effektive. Det har vært diskusjon i fagmiljøet om hvor farlig denne mutasjonen er. 4. november sa Mette Frederiksen at all dansk mink, mellom 15 og 17 millioner, skulle avlives. Alt i alt har det vært koronasmitte ved 289 minkfarmer. All mink ved disse gårdene er avlivet. Vis mer

Tårene rant hos den danske statsministeren. Hun var iført verneutstyr fra topp til tå til tross for ikke var noen dyr igjen på gården.

Fredriksen står fast på at det var riktig å avlive alle minkene av hensyn til folkehelsen. Men hun innrømmer at har skjedd feil underveis. Statsministeren beklaget overfor minkfarmerne som hadde sett hele livsverket forsvinne.

– På grunn av feilene som er begått, og uroen som har vært rundt dette, har det vært ekstra hardt for familiene og minkavlerne, sa en tydelig berørt Mette Frederiksen.

Etterpå anklaget opposisjonen henne for å felle krokodilletårer, skriver Berlingske.

Hva er det egentlig som har gått galt, dersom avlivningen var riktig?

1. Hadde ikke lov

4. november holdt statsminister Mette Frederiksen pressekonferanse der hun sa at all mink måtte avlives. Begrunnelsen var koronasmitte blant mink og funn av et mutert koronavirus. Smittevernmyndighetene fryktet at den muterte versjonen kunne gjøre en fremtidig koronavaksine mindre effektiv. Etterpå viste det seg at regjeringen ikke hadde lovhjemmel til å kreve avliving av dyr på gårder uten koronasmitte.

Minkene er avlivet med gass, og deretter dumpet i massegraver. Slik vil smittevernmyndighetene hindre at det muterte viruset sprer seg. Foto: Morten Stricker / Ritzau Scanpix

2. Ventet med å gi beskjed.

Noen dager senere, søndag 8. november, fikk Frederiksen vite at ordren var ulovlig. Men først tirsdag 10. november fikk de smittefrie minkfarmerne beskjed om avliving ikke var en ordre, bare en oppfordring. Det er også kommet frem at det danske mattilsynet visste dette hele veien. Nå er det full oppvask for å finne ut hvem som visste hva og når. Forrige uke gikk matminister Mogens Jensen av.

3. Forskjell på politikk og jus

Mette Frederiksen er selv blitt grillet om rotet rundt beslutningen og et mulig brudd på grunnloven. Da har hun forsvart seg med en vurdering fra Justisdepartementet, som slår fast at det som sies på en pressekonferanse ikke er en ordre i juridisk forstand.

Danmark ble regnet som verdens største produsent av minkpels. Nå vil de ha erstatning. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

4. Politiet i trøbbel

Siden det var om å gjøre for få avlivet minken så fort som mulig, deltok politiet allerede fra 5. november. De opprettet en egen telefonsentral som skulle ringe minkfarmerne. I manualen deres sto det at myndighetene skulle tømme besetningen hvis minkfarmerne ikke gjorde det selv. Det gjaldt også minkfarmer utenfor «smittesonene». Men hvem ba egentlig politiet om å gjøre dette? Justisministeren, som selv var koronasyk da dette skjedde, nekter for at han ga politiet beskjed om å delta i arbeidet.

Tusenvis av avlivet mink dumpes rett ved et militær treningsfelt på Vest-Jylland. Nå har noen av dem kom opp til overflaten igjen. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters/NTB

5. Døde mink presser seg opp

Som om ikke det politiske kaoset var nok, har minken også dukket opp på andre måter. Tonnevis med mink ble begravet i minst én meter dype massegraver. Men nå har flere av dem «presset seg» opp igjen. Det dreier seg ikke om zombie-minker, presiserer avisen Berlingske, men derimot resultatet av naturlige prosesser. Sandjorden på Vest-Jylland er noen ganger for lett. Når skrottene råtner, dannes det gasser som gjør at de utvider seg og i verste fall presser seg opp av jorden, sier pressesjef Thomas Kristensen i Rigspolitiet til DR.

6. Kan forurense badevann

Nå viser det seg også at en del av minken er begravd for nær en populær badeplass i Holstebro på Jylland. Frykten er at forurenset vann fra minkgravene skal renne ut i vannet. Myndighetene lover nå å ta grep og vil ha vakthold rundt gravene inntil de har fått løst det. Fredag åpnet regjeringen for å grave den døde minken opp igjen.

Det har ikke vært noen god måned for dansk mink. Snart er alle avlivet. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Hovedkritikken mot statsministeren er ikke at hun besluttet å avlive minken, men kaoset rundt beslutningen. Tre jusprofessorer skriver i Berlingske at det er et viktig prinsipp at jo mer inngripende en handling er overfor borgerne, desto klarere skal loven være.

Senest fredag rapporterte danske smittevernmyndigheter om en økning i antallet personer tilknyttet pelsfarmer som er blitt koronasmittet.

– Det tyder på at håndtering av mink i forbindelse med avlivning kan være forbundet med stor risiko for å bli smittet av covid-19, skriver avdelingssjef Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut.