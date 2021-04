Fra valgvinner til «den fødte løgner» på to uker

Midt i mars tvilte ingen på at Nederlands statsminister Mark Rutte skulle danne sin fjerde regjering. Så ble han tatt i løgn.

Mark Rutte ble regelrett skjelt ut av opposisjonspolitikeren Geert Wilders. Foto: Peter de Jong, AP/NTB

Nå nettopp

Nederlenderne trodde de kunne få en ny regjering forholdsvis raskt etter valget 17. mars. Statsminister Mark Rutte og hans liberalkonservative parti VVD ble den store vinneren. Og det til tross for en omfattende trygdeskandale: Regjeringen beskyldte urettmessig rundt 25.000 foreldre for å ha jukset med støtte til barnepass. To måneder før valget gikk regjeringen av.

Likevel opplevde Rutte god fremgang ved valget. Forklaringen var at velgerne hadde stor tillit til at han var den beste til å lose landet gjennom koronapandemien. Valgresultatet var en stor personlig seier. Politiske motstandere klaget over at ingen kritikk festet seg på ham.

Rutte fikk to uker til å glede seg over seieren og takke for tilliten. Så gikk det galt.

Dårlig dag på jobben

I påsken overlevde han så vidt et mistillitsvotum i parlamentet.

Partiene han er avhengig av å danne regjering med, varsler at de neppe kan samarbeide om han er statsministerkandidat.

Fakta Lang tids ferd mot ny regjering Nederland har hatt koalisjonsregjeringer i over 100 år. Ved valget i mars fikk 17 partier plass i parlamentet. For å få en regjering med flertall i parlamentet må fire eller fem partier bli enig om et regjeringsgrunnlag. Parlamentet utnevner representanter som skal hjelpe partilederne å finne sammen. I 2017 gikk det 225 dager fra valget til regjeringen var på plass, det er rekord i Nederland. I mellomtiden styrer den tidligere regjeringen som et forretningsministerium. I Belgia kan prosessen gå enda tregere. Etter valget i 2010 tok det 541 dager å danne regjering. Vis mer

Nederlendere er vant med at det tar tid å danne ny regjering etter valg (se faktaboksen).

Tradisjonen tro gikk to erfarne politikere i gang med å undersøke grunnlaget for en ny regjering. Disse utnevnes av parlamentet. En av dem som fikk tillit, var innenriksminister Kajsa Ollongren. Den 25. mars var en særdeles dårlig dag for henne. Først fikk hun påvist koronasmitte.

På vei hjem til karantene holdt hun en papirbunke under armen. En fotograf fikk teksten på et av arkene i fokus. Dermed kunne nederlenderne lese noen av hovedpunktene i arbeidet hennes. For politiske analytikere var det stor moro.

Innenriksminister Kajsa Ollongren fikk først påvist koronasmitte. På vei hjem ble hun fotografert med en papirbunke under armen. Det har skapt trøbbel. Foto: Bart Maat, ANP/NTB

Ville bli kvitt kritiker

Størst oppsikt vakte en kryptisk og ufullstendig setning: «Omtzigts posisjon, en annen jobb».

Pieter Omtzigt sitter i parlamentet for kristendemokratene CDA. De siste årene har han først og fremst jobbet med å avsløre den store trygdeskandalen. Omtzigt var en pådriver for å bevise foreldrenes uskyld. Arbeidet ble en stor belastning for hans egne partifeller som satt i regjering, og for statsministeren selv. Det førte til at regjeringen falt.

Ved valget i mars var Omtzigt den nederlandske politikeren som fikk flest personlige stemmer.

Derfor slo det ned som en bombe at noen tydeligvis ville fjerne ham. Spørsmålet var hvem som hadde fortalt de to at man måtte finne en annen jobb til ham.

En av dem som erklærte sin uskyld høyest var Mark Rutte.

– Vi har i alle fall ikke snakket om Omtzigt, sa han.

forrige









fullskjerm neste Statsminister Mark Rutte var klar for å danne regjering, før han ble tatt i løgn. 1 av 4 Foto: Peter de Jong, AP/NTB

Med buksene nede

Opposisjonen slo seg ikke til ro med at ingen av de ansvarlige kunne forstå hva den avslørende setningen skulle bety. Partilederne brøt med uskrevne regler og forlangte innsyn i papirene. De forklarte det med at notatene avslørte et angrep på en representant i parlamentet.

Skjærtorsdag måtte politikerne møte på jobb. De fikk lese notatene, som bekreftet at Rutte hadde snakket om Omtzigt. Han lekte også med tanken om å «sparke ham oppover», ta ham ut av parlamentet og gjøre ham til statsråd.

Det som sto helt klart, var at Rutte løy da han sa at den brysomme politikeren ikke var tema. I debatten beskyldte opposisjonspolitikeren Geert Wilders statsministeren for å være født som en løgner, som ikke engang kan stave ordet «sannhet».

I løpet av en debatt som varte helt til tre om natten, ble det stemt to ganger.

Den første avstemningen var over et mistillitsvotum. Alle opposisjonspartiene stilte seg bak. For Ruttes koalisjonspartnere var det nødvendig å vise at heller ikke de godtok sjefens løgn. Derfor leverte de et forslag om en kraftig kritikk av statsministeren. Dette fikk støtte fra alle, unntatt representantene fra Ruttes eget parti.

Uviss skjebne

Regjeringsdannelsen de fleste regnet med at ville gå greit, er nå helt i det blå.

Etter valget er det vanskelig å tenke seg en regjering uten Ruttes parti. Han og VVD hadde en sterk forhandlingsposisjon. De må ha med seg det liberale partiet D66. Lederen Sigrid Kaag sier nå at hun har «minimal tillit» til Rutte. Lignende toner kommer fra andre mulige partnere.