Påskeegg-protest mot volden i Myanmar

Påskeegg kan brukes til mye. Også til å markere motstand mot et brutalt militærregime.

«Redd Myanmar» er ett av flere budskap på disse pyntede påskeeggene i det hardt rammede landet. Foto: REUTERS

4. apr. 2021 11:04 Sist oppdatert nå nettopp

Eggene med slagord er blitt et symbol i Myanmar denne påsken. Over to måneder etter at hæren tok makten i landet, males egg etter egg i landet med 55 millioner innbyggere for å markere motstand.

De dekorerte eggene spres i sosiale medier med budskap som «Vi må vinne» og «Vår-revolusjonen», skriver Reuters.

Et påskeegg malt med et politisk motiv er ett av flere som sirkulerer i sosiale medier fra Myanmar søndag. Foto: REUTERS

1. februar grep de militære makten i et kupp og satte Aung San Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer, og kreativiteten i den sivile ulydigheten har vært stor.

Store folkemengder har strømmet til gatene dag og natt for å protestere. Markeringer med mange tente stearinlys har vært et vanlig syn. Søndag skriver Reuters skriver at unge demonstranter delte ut egg i Yangon (tidligere Rangoon).

«Vår-revolusjon», står det på egget. Foto: REUTERS

Godt over 538 sivile er blitt drept de siste to månedene, melder Reuters. Volden blir stadig verre, og lørdag ble 141 mennesker drept på én dag.