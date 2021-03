Derfor frykter USA nye angrep på kongressen

Konspirasjonsteorier rundt en 90 år gammel lovendring gjør at politiet i Washington DC er på tå hev. Representantens hus avlyser torsdagens møter.

Nasjonalgarden økte sikkerhetstiltakene i Washington DC torsdag. Foto: Jonathan Ernst, Reuters/NTB

4. mars 2021 20:38 Sist oppdatert nå nettopp

For USAs høyreekstreme har de siste månedene vært vanskelige. Ikke bare vant Joe Biden presidentvalget. Både delstatene og kongressen godkjente resultatet. Den 20. januar ble Biden innsatt etter planen.

Nervene i Washington er fortsatt i helspenn etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Torsdag ble det kjent at Nasjonalgarden blir i byen i to måneder ekstra.

Sammenlignet med de to første månedene i fjor er antallet trusler mot politikere doblet.

Her er noen spørsmål og svar om sikkerhetssituasjonen i Washington DC.

De kaotiske opptøyene den 6. januar var bedre planlagt enn man kunne få inntrykk av. Foto: Shannon Stapleton, Reuters/NTB

Hvorfor stengte kongressen akkurat den 4. mars?

Frem til 1933 var det grunnlovsbestemt at presidentene skal tas i ed den 4. mars. Siden har datoen vært 20. januar. Tilhengere av den ytterliggående konspirasjonsteorien QAnon har brukt sosiale medier til å piske opp en stemning før denne dagen.

De mener at Donald Trump skal komme tilbake til Washington, arrestere demokratene og ta opp jobben som USAs president.

Etter at myndighetene ble overrasket av opptøyene 6. januar, tar de ikke lenger noen sjanser. Representantenes hus avlyste sine møter. Senatet fortsatte på sin side debattene om president Bidens hjelpepakke.

Jacob Anthony Chansley er en av de mest synlige tilhengerne av QAnon-teorien. Foto: Dario Lopez-Mills, AP/NTB

Tar de virkelig konspirasjonene på alvor?

Den 6. januar viste Trumps tilhengere hva de er i stand til. Noen av militsgruppene som var aktive da, brukte internett for å mobilisere til nye demonstrasjoner 4. mars.

Andre grupper advarer mot å demonstrere nå. De frykter at det hele er en «falsk operasjon». Teorien er at myndighetene vil lokke dem frem, og arrestere dem.

Mens opptøyene 6. januar etterforskes, kommer det stadig nye detaljer. Volden var mer planlagt enn man fikk inntrykk av umiddelbart. Såkalte militsgrupper hadde forberedt seg i lang tid.

Er disse gruppene fortsatt aktive?

Tirsdag vitnet FBI-direktør Christopher A. Wray i Senatet. Det var første gang siden 6. januar. Han sa at angrepet på kongressen var terrorisme.

Etterforskningen av gruppene som sto bak har høyeste prioritet i FBI. Så langt er mer enn 300 mistenkte arrestert.

Wray advarte om at denne terrortrusselen øker kraftig.

Også noen av de voldelige hendelsene i fjor sommer regnes som terrorisme. Demonstrasjonene mot politiets behandling av svarte utartet til voldelige opptøyer i enkelte byer.

Da brukte ekstremister til både høyre og venstre vold.

I senatet fortalte Wray at tallet på arrestasjoner av borgere som kjemper for «hvit overlegenhet» er tredoblet de tre siste årene. De har vært langt mer voldelige enn sine motstandere på ytre venstre fløy.

Wrays advarsler er i tråd med en rapport Departementet for innenlands sikkerhet offentliggjorde i forrige uke.

At demonstrantene ikke klarte å hindre Bidens valgseier, var en nedtur for noen av dem. Men Wray sier at andre har fått ny energi. Derfor er det en fare for at disse gruppene vil gå til nye aksjoner.

I Representantens hus vitnet politisjef Yogananda Pittman. Hun er midlertidig sjef for politistyrken på Capitol Hill. Pittman fortalte at de har registrert en økning på 93 prosent i antallet trusler mot kongressrepresentantene.

Nasjonalgarden var i høy beredskap torsdag. Foto: Jim Urquhart, Reuters/NTB

Hva gjør kongressen for å hindre nye angrep?

Pittman var i Husets budsjettkomité. Hun ba om 107 millioner dollar mer til vakthold. Det er 915 millioner kroner. Pengene skal gå til å ansette 212 nye tjenestemenn.

Behovet for å beskytte enkeltrepresentanter øker kraftig. Alle de ni representantene som ledet aktoratet i riksrettssaken mot Donald Trump er nå truet på livet.

Torsdag morgen var det lite som tydet på store demonstrasjoner i Washington. Likevel er sikkerheten på topp. Capitol Hill er beskyttet av et høyt gjerde. På innsiden går soldater fra Nasjonalgarden vakt. De er tungt bevæpnet.

Opprinnelig skulle Nasjonalgarden trekkes tilbake den 12. mars. Torsdag ble det kjent at utstasjoneringen forlenges i to måneder. For tiden er det utplassert 5200 soldater i hovedstaden.