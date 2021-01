Håndjern, våpen og drapstrusler. Dette tyder på at stormingen av Kongressen var mer alvorlig enn først antatt.

Fem døde i Washington D.C. som følge av opptøyene på onsdag. Nå tyder nye opplysninger på at det kunne gått mye verre.

Bilder av denne mannen har vakt oppsikt i dagene etter opptøyene. Han har strips som brukes som håndjern i hånden. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

Etter stormingen av Kongressen i USA onsdag, har det dukket opp flere tegn på at hendelsen var enda mer alvorlig enn først antatt.

Flere tusen Trump-støttespillere deltok i opptøyene, som begynte utenfor Det hvite hus. Der ba Donald Trump sine tilhengere om å marsjere til kongressbygningen for å legge press på politikerne. De var i gang med å bekrefte valget av Joe Biden på innsiden.

Marsjen utviklet seg til voldelige opptøyer der fem personer døde. Opptøyene etterforskes nå av amerikanske myndigheter. Samtidig nøster engasjerte enkeltpersoner og journalister i trådene. De har lett nøye blant de store mengdene bilder, videoer og vitnesbyrd fra onsdag.

Disse urovekkende funnene vekker nå oppsikt:

Mannen med hjelm er senere identifisert som Larry Rendall Brock, en pensjonert oberstløytnant i luftvåpenet. Han sier at han var der som fredelig demonstrant. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

1. Utstyr til å ta gisler

Angripere hadde med seg utstyr som kan brukes til å ta gisler. To av dem er avbildet i Senatet, som er et av to kamre i bygningen.

Et mye delt bilde viser en maskert mann med militærstøvler, skuddsikker vest og hansker. Han har med seg fem strips som er spesiallaget for å brukes som håndjern. En annen mann med militærhjelm og skuddsikker vest er avbildet med samme type strips.

Begge disse er nå identifisert av John Scott-Railton, seniorforsker ved Universitetet i Toronto. Han har undersøkt identiteten ved hjelp fra sine følgere på Twitter.

Den maskerte mannen er blitt identifisert som bartenderen Eric Munchel. Han dukket opp i en video fra et hotell i etterkant av opprørene, der han oppholdt seg med en eldre dame. I videoen snakker han rolig om hvordan han er redd for den politiske retningen i landet.

Den andre mannen er identifisert som Larry Rendall Brock, en pensjonert oberstløytnant i det amerikanske flyvåpenet. The New Yorker har snakket med kilder nært Brock. De forteller at hans politiske holdninger er blitt mer radikale de siste årene. I et intervju med avisen hevder Brock at han var der som fredelig demonstrant og var imot volden. Han sier at han fant stripsene på gulvet og at han skulle levere de til politiet.

– Jeg kunne ønske jeg ikke hadde plukket dem opp, sier Brock.

Det er foreløpig ingenting som knytter Brock og Munchel sammen.

Stripsen kunne blitt brukt til å ta politikere som gisler, sier Peter Simi til Atlantic. Han er professor på Chapman University og ekspert på ekstremisme. Ifølge ham sirkulerer ideer om å ta «politiske forrædere» til fange i høyreekstreme miljøer.

– Alle demokrater og noen av republikanerne som har kritisert Trump eller ikke fullt ut støttet Trump, vil kvalifisere til å bli tatt som gisler, sier Simi.

Scott-Railton har også identifisert en gruppe menn i militært utstyr jobber koordinert sammen. Merker på klærne deres signaliserer at de er en del av den høyreekstreme militsorganisasjonen Oath Keepers.

2. «Heng Mike Pence»

Bilde og videomateriale viser prat og rop om å ta visepresident Mike Pence. Han skulle formelt lese opp valgresultatet inne i Kongressen onsdag. Donald Trump refset ham for ikke å stå imot i en tweet samme dag.

Reuters-fotografen Jim Bourg hørte minst tre demonstranter si at de ønsket å henge Mike Pence. Mange flere snakket om at han burde bli drept, ifølge Bourg. En video, videreformidlet av MSNBC, viser en folkemengde rope «Heng Mike Pence». Visepresidenten ble evakuert fra Capitol under opptøyene.

Flere hendelser tyder også på at media var et mål. På en dør ble det skrevet «Murder the media».

En video viser en fotograf for nyhetsbyrået AP bli angrepet. Han står sammen med en rekke andre fotografer, men blir dratt bakover av flere opprørere. Like etter blir han dratt over et gjerde så han faller ned noen meter. En fotograf i The New York Times ble også angrepet på innsiden av Capitol. Ingen av dem fikk alvorlige skader.

3. Skulle hente våpen

Fredag ble det kjent at 70 år gammel mann ble arrestert under opptøyene med 11 molotovcocktails, altså improviserte brannbomber. Det kommer frem i tiltalen mot ham.

Bombene var laget av syltetøyglass og et innhold som skal ha tilsvart «hjemmelaget napalm». Disse kunne medført svært stor skade om de hadde blitt tatt i bruk.

Mannen ble stoppet av politiet rundt klokken 16:30 lokal tid. Da var han på vei tilbake til den parkerte bilen sin, men ble arrestert fordi han hadde en pistol i lommen. Det viste seg at han var på vei for å hente de improviserte bombene i bilen og skulle ta dem med tilbake til opptøyene, ifølge statsadvokaten. I bilen hadde han også et automatvåpen og ytterligere to pistoler.

Søndag ble det kjent at en mann i besittelse av et automatvåpen ble pågrepet torsdag. Dette viser en offentlig rapport fra FBI.

Mannen hadde sendt tekstmeldinger i forbindelse med opptøyene. De viser at han blant annet har diskutert ulike måter å drepe Nancy Pelosi på. Han skrev at hun skulle få en «kule i hodet på live TV». Pelosi er demokratenes leder i Representantenes hus. Mannen er tiltalt for truslene og for å ha båret våpen ulovlig.

4. Organiserte seg i sosiale medier

Nye opplysninger har kommet frem gjennom samarbeid mellom forskere og journalister på Twitter. Det finnes nå konkrete bevis for at stormingen ikke bare var spontan.

På forumet thedonald.win ble stormingen diskutert eksplisitt dagene før. Over 2000 personer hadde likt eller kommentert på en av postene fredag. Det viser skjermbilder formidlet av en gravejournalist fra Bellingcat på Twitter. «Selv ikke den amerikanske hæren kunne stoppet det», står det i en post. I en annen oppfordrer en bruker til å ta med håndjern og strips. Det er foreløpig ingenting som knytter denne posten til Munchel eller Brock.

En video på Twitter viser en Trump-supporter som diskuterer stormingen dagen før. Dette skal ha blitt livestrømmet på siden til den høyreekstreme aktivisten Tim Gionet, kjent som Baked Alaska. Han deltok i stormingen dagen etter.

Ifølge Buzzfeed organiserte den høyreekstreme gruppen Red State Secession seg gjennom Facebook. Gruppen hadde 8000 medlemmer og sendte medlemmene videre til en nettside der stormingen ble koordinert. Her ble det også publisert kart og lister over politikere, dommere og organisasjoner som blir ansett som «fiender». Gruppen er nå fjernet fra Facebook.

I en uttalelse fra Twitter fredag, kommer det frem at organiseringen av vold har fortsatt også etter opptøyene:

«Planer for fremtidige væpnede protester har allerede begynt å spre seg på og utenfor Twitter. Inkludert et foreslått sekundært angrep på Kongressen og statlige hovedstadsbygninger den 17. januar 2021.»

En skjermdump videreformidlet av Frontline viser blant annet at den høyreekstreme gruppen Proud Boys organiserte seg gjennom Twitter-kopien Parler. Skjermdumpen viser en post skrevet av Proud Boys’ leder, Enrique Tarrio, i desember. Han skrev at grupperingen ikke skulle ha de svarte og gule uniformene på seg denne gangen.

«Vi vil være inkognito, og vi vil spre oss over sentrum av DC i mindre lag.» skrev Tarrio.

Lørdag ble Parler-appen blokkert av Google, fordi voldsfremmende innlegg fikk stå urørt. Natt til søndag tok også Apple og Amazon grep mot plattformen.