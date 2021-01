Gjerder, Nasjonalgarden og skarpskyttere skal sikre Bidens store dag. De som stormet Kongressen, sier de ikke vil gi seg.

Joe Biden ble i fjor valgt til USA 46. president. Hans visepresident er Kamala Harris.

20. januar klokken 12 utløper presidentperioden for Donald Trump. Da tas Biden og Harris i ed.

Dette skjer utenfor USAs kongress.

Presidenteden: «I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.»

Mange presidenter har i seremonien brukt bibler fra historiske presidenter som George Washington eller Abraham Lincoln. Biden vil bruke en bibel familien har eid siden 1893.