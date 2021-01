Pelosi bekrefter ny riksrettsprosess mot Trump

Nancy Pelosi, demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, sier det utarbeides en ny riksrettstiltale mot president Donald Trump.

Nancy Pelosi, flertallsleder i Representantenes hus, sier demokratene først vil forsøke å tvinge visepresident Mike Pence og regjeringen til å avskjedige Trump ved å bruke det 25. grunnlovstillegget. Dersom det ikke går, reises en riksrettstiltale. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB-AP-AFP

11. jan. 2021 05:31 Sist oppdatert nå nettopp

– For å beskytte vår grunnlov og vårt demokrati vil vi handle raskt, fordi denne presidenten representerer en overhengende trussel mot begge, skriver hun søndag i et brev til demokratene i Representantenes hus.

Bakteppet er onsdagens storming av Kongressen, som er USAs nasjonalforsamling. Fem mennesker døde og mange ble skadet da Trump-supportere stormet bygningen. Det skjedde etter at presidenten hadde oppfordret tilhengere til å marsjere til Kongressen.

Pelosi sier tiltalen skal behandles med alvor, men også raskt, med få dager igjen av Trumps presidentperiode.

– Faren for det pågående angrepet på vårt demokrati som denne presidenten utøver, forsterkes, og det samme gjør det umiddelbare behovet for handling, sier Pelosi.

Vil presse Pence

Pelosi forklarer at Representantenes hus, som står for tiltalen, først vil forsøke å tvinge visepresident Mike Pence og regjeringen til å avskjedige Trump ved å bruke det 25. grunnlovstillegget.

Dette grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten.

Mandag vil de demokratiske lederne av Representantenes hus jobbe for å raskt få vedtatt en resolusjon med hensikt å avskjedige Trump. Dersom republikanerne blokkerer dette forsøket, noe som er høyst sannsynlig, vil Representantenes hus møtes for å stemme over saken tirsdag.

Pelosi sier at resolusjonen oppfordrer Pence til «å samle og mobilisere regjeringen til å bruke det 25. grunnlovstillegget for å erklære presidenten uskikket til å utføre sine plikter».

Biden vil unngå riksrett

Det er ikke ventet at Pence tar føringen for å tvinge Trump ut, selv om det har vært mye snakk om den muligheten i flere dager i Washington.

Deretter vil Representantenes hus gå videre for å vurdere tiltalepunktene, opplyser Pelosi. Dato for avstemningen er ikke satt.

Tidligere søndag ble det kjent at påtroppende president Joe Bidens rådgivere prøver å finne en måte Trump kan sanksjoneres på uten at han stilles for riksrett.

En riksrettssak i Senatet kan forsinke presidentens ministernominasjoner og annet viktig arbeid, deriblant en stor økonomisk krisepakke som Biden planlegger å innføre.

Utad sier Biden at det er opp til Kongressen å beslutte hvordan Trump skal sanksjoneres for sin rolle i det voldelige angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølge CNN jobber hans rådgivere med speaker Nancy Pelosi og andre ledende demokrater for å finne en annen utvei enn riksrett.

Minst 25 terrorsiktelser etter stormingen av Kongressen

Det er tatt ut minst 25 siktelser for innenlands terrorisme etter at presidentens støttespillere stormet Kongressen 6. januar, melder Reuters.

Det kommer fram i et referat fra en samtale mellom demokraten og kongressmannen Jason Crow og Ryan McCarthy, som har en stilling tilsvarende statssekretær med ansvar for hæren i det amerikanske forsvarsdepartementet.

I samtalen kom det også fram det ble funnet våpen, hjemmelagede brannbomber og andre eksplosiver blant dem som angrep USAs nasjonalforsamling.

Forsvarsdepartementet er klar over at det fortsatt er fare for lignende angrep i dagene fram til og på selve innsettelsesseremonien den 20. januar, opplyser McCarthy. Den dagen blir Joe Biden formelt innsatt som USAs 46. president.