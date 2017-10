33-åring pågrepet etter knivstikking av åtte personer i München

De dramatiske meldingene fra München sjokkerte hele Tyskland, og minnet om dramatikken i juli i fjor da en 18-åring skjøt og drepte ni personer ved Olympiastadion.

Lørdag formiddag var det åtte helt tilfeldige ofre som ble angrepet og slått og knivstukket; seks menn, en 12 år gammel gutt og en kvinne. Alle betegnes som lettere skadet.

Etter en hektisk og dramatisk dag kunne Münchens politimester ved 15-tiden lørdag kunngjøre at det ikke lenger var noen fare, etter at den 33 år gamle mannen var pågrepet.

– Psykisk ubalanse

– Det er ikke noe som tyder på at handlingen er terror, eller har politisk eller religiøs bakgrunn. Vi går heller ut fra at det handler om psykisk ubalanse, sa politimesteren, ifølge nyhetskanalen n-tv.de.

Den pågrepne er en 33 år gammel mann som er kjent fra politiet fra tidligere, for grov legemsbeskadigelse, tyveri og narkotikaforbrytelser.

Klokken 08.15 lørdag formiddag fikk politiet melding om at flere personer var knivstukket i sentrum av München. Store politistyrker og mange ambulanser rykket ut, og et stort område ble avsperret.

Gjennom twittermeldinger fra politiet ble innbyggerne i München bedt om å holde seg unna området Rosenheimer Platz og Ostbahnhof, hvor det lørdag vanligvis er fullt av folk. Beboere i området ble også bedt om å holde seg innendørs.

Først ble det meldt om fire skadede, så fem, så seks og til slutt åtte skadede.

Jaktet mann i 40-årene på svart sykkel

På Twitter beskrev politiet gjerningspersonen som «ca. 40 år, mann, på en svart sykkel, grå bukser, grønn treningsjakke, ryggsekk med liggeunderlag».

Noe senere oppdaterte de beskrivelsen med at den mistenkte er «ubarbert, har kort mellomblondt hår og en korpulent figur».

Store politistyrker gjennomsøkte området rundt åstedene.

På hvert gatehjørne rundt Rosenheimer Platz hadde politiet utplassert politifolk med maskinpistoler som sikring inntil alarmen var over. Over München sentrum svirret flere politihelikoptere og politisirener kunne høres over hele sentrum.

Flere av de tyske TV-stasjonene hadde direktesending fra byen. München er hovedstaden i Bayern, den sydligste av de 16 tyske delstatene. Byen og delstaten er kjent for å ha lav kriminalitet og regnes ellers blant de tryggeste områdene i Tyskland.