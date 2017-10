Flere personer lettere såret i knivstikking i München

Saken oppdateres.

Beboere i området blir bedt om å holde seg inne etter at flere personer ble knivstukket lørdag formiddag.

Gjerningsmannen stakk med kniv på fire forskjellige steder i bydelen Haidhausen, skriver nyhetskanalen n-tv. Ifølge brannvesenet i München er fem personer lettere såret. Ingen er livstruende skadet, bekrefter politiet i byen på Twitter.

Jakter mann i 40-årene på svart sykkel

Politihelikoptre henger i luften over området, og mange politibiler og ambulanser er på stedet. Politisirener kan høres i hele bydelen, ifølge Bild.

På Twitter beskriver politiet gjerningspersonen som «ca. 40 år, mann, på en svart sykkel, grå bukser, grønn treningsjakke, ryggsekk med liggeunderlag».

Noe senere oppdaterer politiet beskrivelsen med at den mistenkte er «ubarbert, har kort mellomblondt hår og en korpulent figur».

Bilder på de tyske TV-kanalene viser mange politibiler og politifolk og ambulanser. To og to politifolk med maskinpistoler er plassert på hvert gatehjørne i området rundt Rosenheimer Platz. Trafikken med trikker, busser og biler går igjen nesten som normalt, etter at området først var avsperret.

Motivet for ugjerningen er ikke kjent.