Wallström forteller til det svenske nyhetsbyrået TT at hun opplevde å bli befølt av sidemannen under en middag med EU-topper for noen år siden.

– Jeg kan bekrefte at slik forekommer også på høyeste politiske nivå, og det har også jeg fått erfare, sier hun.

Twitter-kampanje

På Twitter pågår det nå en kampanje der alle som har vært utsatt for seksuell trakassering eller sjikane kan skrive #metoo for å skape oppmerksomhet over hvor utbredt problemet er.

Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Wallström tar til orde for politisk handling for å få bukt med omfanget av seksuelle trakassering, men utdyper ikke hvilke tiltak hun ser for seg.