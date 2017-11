93-åringen kjørte landet i grøften. Nå kan kameraten (75) ta over.

I alle år har Mnangagwa vært én av Mugabes nærmeste allierte: Han satt sammen med Mugabe i fengsel, de kjempet sammen i frigjøringskrigen og han har vært med i samtlige regjeringer siden 1980, året da Mugabe kom til makten, melder nyhetsbyrået Reuters.

For tre år siden utnevnte Mugabe Mnangagwa til visepresident, noe som gjorde at alt lå til rette for at 75-åringen skulle ta over styret av landet. I begynnelsen av denne måneden fikk han imidlertid fyken på grunn av angivelig “illojal oppførsel”, men eksperter fremholdt at den virkelige grunnen var at Mugabe ville berede grunnen for at kona – Grace Mugabe (52) – skulle bli president.

Satt i husarrest

Flere av uttalelsene som er kommet fra hæren etter at de militære tok kontrollen i hovedstaden Harare og plasserte president Mugabe i husarrest, kan tyde på at formålet med kuppet er å hindre at Grace Mugabe kommer til makten. Presidentens kone, ofte kalt «Grådige Grace», har sørget for at flere potensielle rivaler til presidentposten er blitt fjernet.

I en uttalelse fra hæren ble «krokodillen» Mnangagwa hyllet som den som skal hjelpe Zimbabwe til en bedre fremtid, men det er ikke avklart om Mugabe får fortsette som president eller om han vil bli tvunget til å trekke seg.

Robert Mugabe har noe til felles med en hel generasjon afrikanske ledere. Han startet som en frigjøringshelt, men ble en autoritær leder.

Frigjøringshelt

Mnangagwa var sentral i Zimbabwes kamp for uavhengighet på 1970-tallet, og han styrte sikkerhetstjenesten i borgerkrigen på 1980-tallet – en periode da tusenvis av sivile ble drept.

– Han er en svært ond mann, svært ond, sier en veteran fra frigjøringskrigen til BBC.

En annen politiker fra regjeringspartiet ZANU-PF fremholder at Mnangagwa har blod på hendene.

– Du tenker at Mugabe er ille, men har du tenkt på at den som etterfølger ham, kan være enda verre?

Diktator i flere tiår

Mugabe har i praksis styrt Zimbabwe siden 1980, først som statsminister da den tidligere britiske kolonien ble uavhengig, og fra 31. desember 1987 som president.

Han drev 15 års geriljakrig mot det hvite apartheidregimet og ble frigjøringshelt. Siden har han ved trakasserier, drap, storslagne tyverier og hardt kritiserte reformer gjort seg fortjent til karakteristikkene despot og kleptokrat, mener menneskerettighetsorganisasjoner og Zimbabwe-kjennere.

Da Mugabe kom til makten, ble landet kalt «Afrikas brødkurv» og skaffet seg store eksportinntekter fra et blomstrende landbruk. Mugabe har imidlertid styrt landet fra å være Afrikas spiskammer til å bli fullstendig avhengig av forsyninger utenfra.

Mugabes høyre hånd

Ifølge Reuters har Mnangagwa støttet Mugabes økonomiske nasjonalisme hele tiden, deriblant ved å tvinge utenlandske firmaer til å gi over kontrollen over selskapene til lokale, svarte innbyggere. 75-åringen har sittet i hver eneste regjering siden Mugabe kom til makten i 1980, og han har hatt en rekke ulike statsrådsposter.

Eksperter tviler derfor på om det vil bli noen kursendring med «Krokodillen», et kallenavn han har fått fordi stammen hans har en krokodille som merke.

Dømt til døden

På 1960-tallet ble Mnangagwa dømt til døden for sabotasje mot britiske myndigheter. I den perioden drev han geriljavirksomhet mot det hvite kolonistyret i det som den gang het Rhodesia.

Ifølge nyhetsbyrået AP slapp Mnangagwa galgen fordi loven sa at man ikke kunne henrette personer under 21 år, mens Mnangagwa bare var 19 år gammel.

Han tilbrakte et tiår i fengsel, og en periode delte han fengselscelle med Mugabe. Det var slik de ble nære allierte. Etter at de slapp ut ble Mnangagwa sjef for sikkerhetstjenesten til frigjøringsbevegelsen.

75-åringen beskyldes for å være arkitekten bak de mange angrepene på opposisjonen etter valget i 2008. Mugabe ble den gangen utfordret av Morgan Tsvangirai. Tsvangirai fikk flest stemmer. Men før folket kunne gå til urnene for en annen valgomgang, var Tsvangirai-tilhengere utsatt for så stor brutalitet at Tsvangirai valgte å trekke seg – han ville ikke risikere folks liv, sa han.