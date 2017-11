Israel: Russiskprodusert drone skutt ned over Golan-høydene

Dronen ble skutt ned av Patriot-raketter lørdag formiddag. Kilder i det israelske sikkerhetsapparatet sier til Israels kanal 10 at de som fjernstyrte dronen, bevisst forøkte å fly den inn i Israels luftrom.

– Det ser ut til at den er russiskprodusert og at den tilhørte det syriske regimet. Det dreier seg om en rekognoseringsdrone, ikke en angrepsmaskin, sier oberstløytnant Jonathan Conricus til Reuters.

Søkelys mot Iran og Hizbollah

Ifølge nyhetsbyrået er det ikke fremlagt noe bevis på at maskinen som ble skutt ned, er av russisk modell.

– Vi sjekker nå om det finnes en forbindelse til Iran og Hizbollah, sier IDF-talsmann Conricus.

Militsen har overlevd ved hjelp av ekstremt hemmelighold: Bli med på innsiden av terrorstemplede Hizbollah.

I oktober fyrte F-16 jagerfly fra IDF av raketter mot et rakettbatteri i Syria. Dette var et svar på at syrerne tidligere hadde skutt en avskjæringsrakett mot et rekognoseringsfly som det israelske flyvåpenet sier fløy over Libanon, skriver The Times of Israel.

