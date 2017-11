I går kom terroren tilbake til Ground Zero. Newyorkerne reagerte med å trosse frykten.

– Jeg var her på 11. september. Jeg så begge bygningene kollapse. Jeg så folk som hoppet ut av vinduene til den sikre død. Jeg satt her hele natten og pustet i et vått håndkle fordi det var så mye støv og aske i luften. Det var ikke mulig å komme seg hjem, sier frisør Zhanna Aminova.

– Jeg skal aldri glemme det. Og nå skjer det igjen.

Hun sitter i barberstolen med en pakke nøtter i fanget og følger nyhetene på en TV som henger i taket over de store speilene. Det er ingen kunder i Mike & Sons Barber denne kvelden. Fra noen få kvartaler unna hører vi ulende sirener. Fra himmelen over en jevn durr fra fem-seks helikoptre.

Det er seksten år siden dette området i downtown Manhattan ble rammet av det ultimate marerittet. For Zhanna og mange newyorkere er minnene om den tirsdagen like klokkeklare som om det hadde hendt i går. Men frykten har svunnet. New York, byen der krigen mot terror startet, har sluppet nesten uskadet fra bølgen av IS-angrep de siste årene.

Det endret seg i går. Nå kommer uhyggen krypende tilbake.

STR / REUTERS

Viser styrke

Det ville være feil å si at byen var lammet av terrorangrepet tirsdag. Halloweenfeiringen fortsatte ufortrødent i gatene, også få kvartaler unna åstedet. En far til to smårollinger i superheltkostymer fortalte at han ville gjøre dagen så normal som mulig for dem. Det store fargerike toget i Greenwich Village gikk som planlagt, om enn med høyere sikkerhetsnivå enn vanlig, og folk postet meldinger med emneknaggen #newyorkstrong.

– Flott å se den store folkemengden i det årlige halloween-toget, skrev New Yorks politimester James P. O´Neill på Twitter.

– Takk for at dere viser verden hvem vi er.

NYers are resilient and won't be deterred. Great to see large crowd at annual Halloween parade in Village. Thx for showing world who we are. pic.twitter.com/rl3gC0wXfl — Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) November 1, 2017

"I refuse to live in fear" The NYC terror attack didn't keep huge crowds from the annual Halloween Parade #NYCStrong https://t.co/VULYCAGJdf pic.twitter.com/9jM75tabCg — Fox News (@FoxNews) November 1, 2017

Men angrepet vil likevel ryste byen, som har hatt en serie av nesten-katastrofer. Ahmad Khan Rahami detonerte flere bomber i New York og New Jersey i fjor høst. Flere ble skadd men ingen døde. Rahimi ble nylig funnet skyldig på alle punkter. Straffeutmålingen skal finne sted i januar.

Minst 20 planlagte terroraksjoner

Politiet i New York opplyser at storbyen har vært gjenstand for minst «to dusin» planlagte terroraksjoner, ifølge The New York Times. De fleste er blitt avverget. I fjor ble tre menn arrestert og mistenkt for å planlegge et angrep mot Times Square og undergrunnssystemet her i New York.

Noen år tidligere ble fire menn dømt for å ha planlagt et angrep mot synagoger i New York i 2009. Samme år skal en 19 år gammel afghaner ha planlagt å plassere en bombe på undergrunnen i byen.

Året etter var det nære på, da en bilbombe som var plassert på Times Square ikke detonerte. Faisal Shahzad, som er av pakistansk opprinnelse, innrømmet å ha plassert bilen med sprengstoffet i det travle området.

Michelle and I are thinking of the victims of today's attack in NYC and everyone who keeps us safe. New Yorkers are as tough as they come. — Barack Obama (@BarackObama) November 1, 2017

Christina Pletten

Tøffe newyorkere

«Newyorkere er så tøffe som det går an å bli,» skrev tidligere president Barack Obama på Twitter.

Men for Zhanna Aminova, som har hatt terroren så tett på kroppen, er det vanskelig å føle noe annet enn matthet, blandet med sinne, sier hun. Venner og kolleger har ringt hele dagen og spurt om hun er ok.

– Jeg hadde aldri trodd dette skulle skje igjen. På nesten akkurat samme stedet. Se her, sier hun og peker på fjernsynet.

– Folk som løper av gårde i frykt. Folk som ligger døde langs gaten.

Etter 11. september lovet hun seg selv at hun ikke skulle komme tilbake til downtown. Så gjorde hun det likevel.

– Men det er vel ingen sted man kan slippe unna uansett. Det kan skje hvor som helst. Og jeg nekter å bli redd.