Mann varetektsfengslet i København mistenkt for å sende dronedeler til IS

Politiet i København skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at den 28 år gamle mannen er varetektsfengslet for medvirkning til forsøk på terrorisme.

Litt senere meldte politiet på Twitter at ytterligere en mann skal være fengslet in absentia. Det vil si at vedkommende kan etterlyses internasjonalt og kreves utlevert til Danmark.

Tidligere dømt for å ha forberedt terrorangrep

Ifølge Politiken har den 28 år gamle mannen, ifølge siktelsen, kjøpt avansert droneutstyr i forretninger i København og Nordsjælland og sendt utstyret til en 31-årig islamist i Tyrkia. Han skal ha transportert dronene videre til IS.

Ekstra Bladet skriver at folk i Syria og Irak er blitt drept med droner sendt til Den islamske staten fra Danmark.

Khalid Mohammed / AP / NTB scanpix

En av mennene er et kjent navn i forbindelse med internasjonal terrorisme. Han er tidligere dømt for å ha forberedt angrep mot mål et sted i Europa, skriver Politiken. Det er denne mannen som nå er etterlyst og kreves utlevert til Danmark.

Saken skal ifølge avisen være gammel, og flere personer er nå øslatt etter å ha sonet lange dommer straffer for terrorplanleggingen.

Både anklager og de terrormistenktes forsvarere har bedt om at navnene holdes anonyme.

Terrorforsker til Politiken: Droner har gitt etterretningstjenestene en hodepine

Politiken har snakket med den terrorforsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Stockholm. Han forteller at droner er brukt til å slippe sprengstoff fra luften, og at de blant annet kan frakte granater og bomber.

– Det er et offensivt våpen. Det har gitt etterretningstjenestene en hodepine, sier terrorforskeren til avisen.

Droneekspert : – Profesjonelle folk

28-åringen har ifølge siktelsen kjøpt inn blant annet fem A3 styreenheter til droner, 12 propeller, programvare for flydata, seks mottagere som kan overføre direktevideo fra dronen, og seks infrarøde kameraer.

31-åringens rolle har ifølge siktelsen vært å instruere 28-åringen i hva han skulle kjøpe, for så å sørge for transporten fra Tyrkia til IS.

Innkjøpene skal ha foregått fra den 18. november i fjor og frem til pågripelsen.

– Det er profesjonelle folk som vet hva de driver med sier droneekspert Frederik Skøt fra droner.dk om handlelisten til IS, til Ekstra Bladet.

Den 28 år gamle mannen er varetektsfengslet frem til 17. oktober. En 29 år gammel kvinne som ble anholdt samtidig, er løslatt.