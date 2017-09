Alec Baldwin vant Emmy for rollen som Trump

– Jeg burde vel si «endelig, her er Emmyen din, herr president», sa Baldwin og gjorde narr av Trumps gjentatte klager på at TV-programmet hans «Celebrity Apprentice» aldri har fått noen pris.

Trump har selv uttrykt stor misnøye over skuespillerens tolkning av ham. Opprinnelig skulle imitasjonen være en midlertidig greie under valgkampen, men da Donald Trump seilte inn som president fortsatte Alec Baldwin å gestalte ham.

«Staurday Night Live» vant også to andre priser, og var til sammen nominert i 22 kategorier.

– Utrolig år for kvinner på TV

Den største vinneren, derimot, var TV-serien «The Handmaid´s Tale», en dystopisk fremtidsvisjon om en kvinnes liv som sex-slave for en religiøs kult i New England.

LUCY NICHOLSON / Reuters

Serien vant prisen for beste dramaserie og toppet listen også i syv andre kategorier. HBO-serien «Little Big Lies», med blant andre Nicole Kidman på rollelisten, vant også åtte priser.

– Det har vært et utrolig år for kvinner på TV, sa Reese Witherspoon, som var med på å produsere «Little Big Lies», da hun mottok en av prisene.

Prisdryss

Her er de viktigste prisvinnerne etter den 69. Emmy-utdelingen natt til mandag:

Beste dramaserie The Handmaid’s Tale

Beste mannlige skuespiller i en dramaserie: Sterling K. Brown (This Is Us)

Beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie: Elisabeth Moss (The Handmaid´s Tale)

Beste humorserie Veep

Beste mannlige skuespiller i en humorserie Donald Glover (Atlanta)

Beste kvinnelige skuespiller i en humorserie Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Beste kortserie Big Little Lies (HBO)

Beste mannlige skuespiller i en kortserie Riz Ahmed (The Night Of)

Beste kvinnelige skuespiller i en kortserie Nicole Kidman (Big Little Lies)

Beste TV-film Black Mirror

Beste talkshow Last Week Tonight With John Oliver

Beste sketsjbaserte program Saturday Night Live

Beste realitykonkurranseprogram The Voice

Beste mannlige birolle i en dramaserie John Lithgow (The Crown)

Beste kvinnelige birolle i en humorserie Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Beste kvinnelige birolle i en kortserie eller TV-film Laura Dern (Big Little Lies)

Beste regi i en humorserie Donald Glover (Atlanta)

Beste manus i en dramaserie Bruce Miller (The Handmaid’s Tale)

Beste mannlige birolle i en humorserie Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Beste regi i en kortserie eller TV-film Jean-Marc Vallee (Big Little Lies)

Beste mannlige birolle i en kortserie eller TV-film Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

Beset kvinnelige birolle i en dramaserie Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Beste manus i en humorserie Aziz Ansari and Lena Waithe (Master of None)

Beste regi i en dramaserie Reed Morano (The Handmaid’s Tale)