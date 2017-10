Talen om Catalonias uavhengighet er utsatt til kl. 19

Spenningen var stor i det katalanske parlamentet opp mot klokken 18 tirsdag kveld.

Da skulle regionens president Carles Puigdemont etter planen ha gått på talerstolen i det regionale parlamentet for eventuelt å erklære Catalonias uavhengighet fra Spania.

Det skjedde ikke. Talen er utsatt til klokken 19.

Den katalanske regjeringen sier at parlamentets styre og talsmenn for de ulike partiene holder et møte.

Ifølge The Guardian har en talsmann for den katalanske regjeringen sagt at president Puigdemont har bedt om utsettelsen fordi det er «internasjonale samtaler» på gang for å en finne en løsning.

Dette kan bety at EU er inne prosessen.

Skarp advarsel

Regjeringen i Madrid har bedt den katalanske presidenten ikke gjøre noe «irreversibelt». Advarselen kom kort tid før Carles Puigdemont opprinnelig skulle holde sin tale klokken 18 tirsdag kveld.

Spansk politi har tatt oppstilling utenfor flere sentrale bygninger i byen og sperret av området utenfor det regionale parlamentet. Det er ventet stor tilstrømming av mennesker som vil demonstrere under Puigdemonts tale.

– Vi oppfordrer Puigdemont til ikke å gjøre noe irreversibelt. Vi ber ham om å ikke gå til noen ensidig uavhengighetserklæring. En slik erklæring vil være ulovlig, advarte regjeringstalsmann Inigo Mendez Vigo tirsdag – bare noen få timer før Puigdemont skulle gått på talerstolen.

Manu Fernandez / TT / NTB scanpix

Under hardt press

Men presset mot ham har økt kraftig de siste dagene. Spanias statsminister Mariano Rajoy, som mener valget både er ugyldig og ulovlig, har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia.

EUs president anmoder katalansk leder om ikke å erklære uavhengighet

Tusks appell ble offentliggjort på Twitter tirsdag ettermiddag, om lag to timer før Catalonias leder Carles Puigdemont skal tale tirsdag kveld klokken 18 i regionalforsamlingen i Barcelona.

Puidgemont har på forhånd antydet at han kan komme til å erklære Catalonia som uavhengig fra Spania i talen.

– Jeg ber ham om ikke å kunngjøre en avgjørelse som vil gjøre dialog umulig. La oss alltid søke det som forener oss. Samlet i mangfold, skriver Tusk.

Catalonia avholdt for halvannen uke siden en folkeavstemning som Spania har erklært for ulovlig, og som regjeringen i Madrid forsøkte å hindre ved hjelp av en rekke rettsordrer og politiaksjoner.

Folkeavstemningen ble gjennomført, og ifølge katalanske valgmyndigheter stemte over 90 prosent for uavhengighet. Valgdeltagelsen var imidlertid kun på 43 prosent.

De holder pusten før dagens skjebnemøte om løsrivelse. En stor andel av innbyggerne vil forbli i Spania.