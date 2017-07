Kan han bli redningen for Trumps helsereform?

Tirsdag møtes de amerikanske senatorene for å stemme over hvorvidt Trumps forslag til ny helsereform skal behandles i Senatet. Det vil være første steg mot å oppheve og erstatte Obamacare, et sentralt valgløfte for Trump og en syv år lang kampsak for det republikanske partiet.

Senator John McCain har annonsert at han vil møte opp for å avlegge sin stemme til tross for at han nylig ble diagnostisert med kreft. Det kan bli avgjørende for fremtiden til Trumps helsereform.

Dersom Trump ikke lykkes i å få flertall, vil nemlig majoritetsledelsen i Senatet måtte finne en ny strategi eller droppe planene helt, skriver The Guardian.

Vil skrote Obamacare

Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.

Republikanerne har forsøkt å skrote reformen helt siden den ble vedtatt i 2010.

Representantenes hus stemte i mai for Trumps forslag om å oppheve store deler av Obamacare.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen. * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring frem til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. (Kilde: NTB, Washington Post)

Utsatte avstemningen

Men Trumps eget forslag til ny helsereform har allerede gått på flere alvorlige tilbakeslag. Blant annet har han slitt med å finne støtte i partiledelsen, noe som har resultert i flere utsettelser av avstemmingen.

Tidligere i sommer ble det bestemt at det amerikanske Senatet skulle utsette sommerferien med to uker i et forsøk på å dra i land en ny helsereform og andre forefallende saker.

I forrige uke ble avstemningen nok en gang utsatt på grunn av manglende oppslutning. Den formelle begrunnelsen var at senator John McCain ikke kunne delta i avstemningen på grunn av en operasjon, meldte CNN.

Jacquelyn Martin / TT / NTB scanpix

Trosser kreften

Siden er det blitt kjent at senator McCain er blitt diagnostisert med hjernesvulst. Mandag kveld ble det likevel kjent at McCain velger å trosse sykdommen for å delta i avstemmingen tirsdag.

På Twitter tirsdag morgen hyllet president Trump senator McCain for avgjørelsen.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Trenger full støtte

Mange tror McCains deltagelse kan bli redningen for at Trump skal kunne gå videre med sitt omstridte forslag.

For at det skal godkjennes, må nemlig 50 av 52 republikanske senatorer stemme for. Senator Susan Collins har allerede annonsert at hun vil stemme imot. Dermed skal det bare to motstemmer innad i partiet til for å hindre at forslaget vedtas.

Alle Demokratenes 48 senatsmedlemmer er imot Donald Trumps helsereform.

Usikkert

Ifølge det politiske tidsskriftet Politico, er det likevel fortsatt usikkert hvor mange republikanske senatorer som vil stemme for forslaget.

I tillegg til Collins, har senator Rand Paul uttrykt misnøye med Trumps reformforslag. I forrige uke antydet ytterlige to republikanske senatorer at de ikke støtter Trumps forslag. Dermed skrev The New York Times at Donald Trumps løfte om å erstatte sin forgjengers helsereform er dødt for nå.

J. Scott Applewhite / TT / NTB scanpix

Intens kampanje

– Beklageligvis er det nå tydelig at forsøket på å oppheve og erstatte den mislykkede Obamacare ikke vil lykkes, uttalte den republikanske majoritetslederen i Senatet Mitch McConnell, ifølge Reuters.

Siden har det etter sigende en intens kampanje innad i partiet for å overbevise usikre republikanske senatorer til å stemme for forslaget.

CNN melder at de republikanske senatorene vil møtes for det som trolig blir en svært opphetet ukentlig lunsj tirsdag. Det blir siste sjanse for partiledelsen til å overtale de usikre senatorene før avstemmingen finner sted rundt 20.15 norsk tid.