Klart for hemmelig avstemming mot president Zuma

Flere sørafrikanere demonstrerer i Cape Town i forbindelse med avstemmingen, med bannere og plakater som oppfordrer lovgiverne til å sparke Zuma.

Mistillitsforslaget blir for øyeblikket debattert i nasjonalforsamlingen.

Leder av opposisjonspartiet Democratic Alliance (DA), Mmusi Maimane, er første taler ut.

– Innbyggerne i dette landet vil aldri tilgi oss hvis vi misbruker denne muligheten til å gjøre det rette, sa han. Det er partiet hans som leder mistillitsforslaget mot presidenten.

– La oss stemme for håp i dag. Håp om å gi barna våre fremtid de fortjener, sa Maimane som avslutning på innlegget.

Fakta: Dette er de store aktørene African National Congress (ANC): Ledende parti i Sør-Afrika siden apartheid endte i 1994. Ledes av president Jacob Zuma. Blir beskrevet som et «right-walking, left-talking party». Tradisjonelt på den sørafrikanske venstresiden, men har etter de kom til makten i stor grad hengitt seg til en liberal, markedsstyrt økonomisk politikk. Democratic Alliance (DA): Det største opposisjonspartiet. Ledes av Mmusi Maimane. Har tradisjonelt kapret de fleste av de hvite stemmene i landet. Et sentrumsalternativ. Economic Freedom Fighters (EFF): Et radikalt sosialistisk parti ledet av populisten Julius Malema. Han var tidligere kontroversiell leder av ANC sitt ungdomsparti, men ble kastet ut i 2012 og startet EFF. Ofte sett antrukket i røde kjeledresser og arbeidshjelmer. Fikk internasjonal oppmerksomhet i februar da de begynte å slåss i parlamentet. Resultater etter forrige nasjonalvalg i 2014: ANC: 62 % (249 seter) SA: 22 % (89 seter) EFF: 6 % (25 seter) Totalt 400 seter i nasjonalforsamlingen.

Dette er niende gang det blir stilt mistillitsforslag mot presidenten.

Hemmelig avstemming

Medlemmer av nasjonalforsamlingen skal etter planen stemme fra klokken 14 tirsdag. Beslutningen om hemmelig votering ble kunngjort mandag av nasjonalforsamlingens president Baleka Mbete.

Kunngjøringen kom som en overraskelse på mange observatører. Hemmelig votering kan bety at flere representanter våger å gi uttrykk for sin misnøye.

Demonstranter har blokkert trafikken i veiene med brennende dekk og steiner i Johannesburg og hovedstaden Pretoria.

Avstemmingen tirsdag blir sett på som en prøve på samhørigheten innad i ANC, etter at flere lederfigurer har uttalt seg kritisk om presidenten. De færreste tror likevel at den vil rokke ved hans stilling.

Fakta: Jacob Zuma Nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika bestemte mandag at det skal holdes en hemmelig votering om tillit til president Jacob Zuma. Voteringen skal etter planen finne sted tirsdag.

75-åringen Zuma skal etter planen gå av som ANC-leder i desember og tre tilbake som president før valget på nasjonalforsamling i 2019.

Zuma har vært president siden 2009. Han har vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler, samtidig som Sør-Afrikas økonomi har opplevd stadig dårligere vekst og rekordhøy ledighet.

I 2014 kom uavhengige granskere frem til at Zuma urettmessig hadde beriket seg gjennom en statsfinansiert oppgradering av sitt private hjem. Han har senere betalt tilbake deler av beløpet.

Zuma var visepresident i Sør-Afrika mellom 1999 og 2005, da han ble sparket av president Thabo Mbeki etter korrupsjons- og voldtektsanklager. Han ble frikjent for voldtekt i mai 2006, og korrupsjonsanklagene ble henlagt i 2009, en beslutning som nå blir prøvet for retten. I 2007 utfordret han Mbeki som leder i ANC og vant.

En gruppe ANC-veteraner fra anti-apartheidkampen har oppfordret medlemmer av nasjonalforsamlingen til å stemme imot Zuma, som satt sammen med Nelson Mandela på Robben Island under det hvite mindretallsregimet.

Men partiledelsen har stilt seg bak presidenten, som uansett har varslet at han skal gå av i desember. ANC har hele 249 av nasjonalforsamlingens 400 plasser, og minst 50 av Zumas partifeller må derfor vende seg mot ham for at mistillitsforslaget skal gå gjennom.