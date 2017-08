Klart for hemmelig votering om tillit til president Zuma

Medlemmer av nasjonalforsamlingen skal etter planen stemme fra klokken 14 tirsdag. Beslutningen om hemmelig votering ble kunngjort mandag av nasjonalforsamlingens president Baleka Mbete.

Kunngjøringen kom som en overraskelse på mange observatører. Hemmelig votering kan betyr at flere representanter våger å gi uttrykk for sin misnøye.

Flere sørafrikanere demonstrerer i Cape Town i forbindelse med avstemmingen, med bannere og plakater som oppfordrer lovgiverne til å sparke Zuma.

Voteringen tirsdag blir sett på som en prøve på samhørigheten innad i ANC, etter at flere lederfigurer har uttalt seg kritisk om presidenten. De færreste tror likevel at den vil rokke ved hans stilling.

En gruppe ANC-veteraner fra anti-apartheidkampen har oppfordret medlemmer av nasjonalforsamlingen til å stemme imot Zuma, som satt sammen med Nelson Mandela på Robben Island under det hvite mindretallsregimet.

Men partiledelsen har stilt seg bak presidenten, som uansett har varslet at han skal gå av i desember. ANC har hele 249 av nasjonalforsamlingens 400 plasser, og hele 49 av Zumas partifeller må derfor vende seg mot ham for at mistillitsforslaget skal gå gjennom.