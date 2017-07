42 kvinnelige programledere ber BBC gjøre noe med lønnsgapet nå

Tidligere denne uken måtte den britiske statskanalen offentliggjøre lønningene til de største radio- og TV-stjernene sine etter krav fra britiske myndigheter.

Det viste seg at 96 av de ansatte i BBC i snitt har en årslønn på 1,5 millioner kroner mer enn den britiske statsministeren.

To tredjedeler av de 96 mest høytlønnede i BBC er menn. Flere av dem tjener mer enn kvinner med tilsvarende arbeidsoppgaver, ifølge Reuters.

Det får flere av de kvinnelige programlederne til å reagere. Nå har 42 av dem stilt seg bak et åpent brev til arbeidsgiveren.

I brevet adressert til generaldirektør i BBC Tony Hall skriver de blant annet at offentliggjøringen av lønningene bekrefter det de har mistenkt i mange år: «Kvinner i BBC får mindre betalt enn menn for den samme jobben».

The New York Times har publisert brevet i sin helhet her.

BBC: Mål å fikse lønnsgapet innen 2020

Før lønningene ble offentliggjort, sa BBC-sjefen i et intervju at han mente det ville føre til inflasjon i lønningene, noe som ville gå ut over lisensbetalerne.

Han har også uttalt at han har ambisjoner om likestilling mellom menn og kvinner på skjermen og radio i kanalen innen 2020.

Hall får kritikk for å ha som mål å fikse lønnsgapet innen 2020, og de ansatte ber om handling nå.

Nyhetsprogramleder og journalist Clare Balding skriver på Twitter at «vi står sammen for høflig å foreslå at de kan gjøre bedre».

1970: Equal Pay Act. 2010: Equality Act.

2020: BBC target. We're standing together to politely suggest they can do better #bbcwomen

Da lønnslistene ble publisert tidligere i uken, sa Hall at BBC måtte jobbe raskere med spørsmål om mangfold og likestilling. Men han har foreløpig ikke svart på det åpne brevet, ifølge AP.

Den best betalte kvinnen i BBC er Claudia Winkelmann med en årslønn på over 4,7 millioner kroner, ifølge The Guardian.

Det er likevel langt unna topplønnen på 23 millioner kroner, som går til radiovert Chris Evans.

Utdanningsminister Justine Greening støtter kritikken mot BBC, og sier til Sky News at det er «umulig ikke å bli sjokkert» av lønnsforskjellene. Også Storbritannias statsminister Theresa May har også vært kritisk, ifølge AP.

Mange ansatte tjener én prosent av topplønnen

Offentliggjøringen av stjernelønningene har også vist enorme forskjeller mellom de ansatte i mediehuset.

400 BBC-medarbeidere tjener mindre enn 208.000 kroner, eller 20.000 pund i året, skriver The Guardian.

Det betyr at mange tjener mindre enn én prosent av inntekten til sin mest høytlønnede kollega.

Fagforeningsleder krever «levelig lønn»

Fagforeningen for arbeidere i medie- og underholdningsbransjen Bectu opplyser til avisen at blant andre produksjonsassistenter er lavest på lønnsstigen i BBC. De kan tjene så lite som 15.000 pund, eller 156.600 kroner i året.

– BBC får 4 milliarder pund av lisensbetalernes penger og burde i det minste være forpliktet til levelige lønninger, sier lederen i fagforeningen, Gerry Morrissey til The Guardian.

Lisensavgiften er på om lag 1.500 kroner og betales av hver eneste husholdning i Storbritannia som enten eier en TV eller ser BBC på internett, ifølge NTB.

En talsperson for BBC uttaler at de jobber med å minske forskjellene mellom de høyeste og laveste lønningene, og lover at de laveste lønningene snart skal øke med over 31.000 kroner.

– Kunne ikke skjedd i Norge

I en av BBCs egne saker om lønnsforskjellene, viser de til Norge.

– Denne uken fråtset britiske aviser i nyheten om hvor mye BBCs stjerner får betalt, selv om lønningene i tilsvarende kommersielle TV-kanaler forblir hemmelige. I Norge finnes ikke slike hemmeligheter, skriver BBC og viser til at skattelistene her er offentlige.

Nå har britiske myndigheter vedtatt at alle firmaer med mer enn 250 ansatte må offentliggjøre sine gjennomsnittslønninger for menn og kvinner innen april 2018. De nye reglene skal hindre diskriminering på arbeidsplassen og informasjonen vil bli tilgjengelig i en offentlig database, skriver BBC.

Norge er på tredjeplass på Verdens økonomiske forums liste over land med lavest lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Likevel tjener norske kvinner fortsatt bare 88 kroner for hver hundrelapp menn tjener. Utviklingen har gått sakte, og forskningen viser at lønnsforskjellene består, selv om man tar hensyn til at kvinner og menn jobber i ulike yrker og bransjer.