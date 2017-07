Jordskjelv-skadd nordmann fikk murvegg over seg

– Han er alvorlig skadd, men det skal ikke lenger være kritisk, sier et familiemedlem til Romerikes Blad.

Familien fra Nes i Akershus reiste lørdag morgen for å besøke slektningen å sykehuset på Kreta, dit nordmannen i 20-årene er blitt overført for behandling. Han var på ferieøya Kos sammen med kamerater da jordskjelvet rammet natt til fredag.

– Slik jeg har forstått det, har de sittet på en uterestaurant eller lignende da skjelvet inntraff. Ristingene har ført til at en mur raste over ham. Resten av reisefølget jobbet hardt og heroisk for å få ham ut. Deretter har de gitt ham førstehjelp. Innsatsen deres har vært helt fantastisk, sier familiemedlemmet.