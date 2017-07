Jordskjelv-skadet nordmann fikk murvegg over seg

– Han er alvorlig skadet, men det skal ikke lenger være kritisk, sier et familiemedlem til Romerikes Blad.

Familien fra Nes i Akershus reiste lørdag morgen for å besøke slektningen å sykehuset på Kreta, dit nordmannen i 20-årene er blitt overført for behandling. Han var på ferieøya Kos sammen med kamerater da jordskjelvet rammet natt til fredag.

– Slik jeg har forstått det, har de sittet på en uterestaurant eller lignende da skjelvet inntraff. Ristingene har ført til at en mur raste over ham. Resten av reisefølget jobbet hardt og heroisk for å få ham ut. Deretter har de gitt ham førstehjelp. Innsatsen deres har vært helt fantastisk, sier familiemedlemmet.

COSTAS BALTAS / X04108

Mange sov ute

To turister omkom og flere hundre mennesker ble skadet i skjelvet som natt i fredag førte til skader på det tyrkiske feriestedet Bodrum og greske Kos.

Natten etter skjelvet sov flere hundre personer utendørs i parker, olivenlunder eller i bilene sine på den greske ferieøya. NRK melder at man i Tyrkia har kjent flere etterskjelv natt til lørdag.

En av dem som sov ute, er 30 år gamle Panagiotis Bekali.

– Det var sprekker i huset, så vi gikk rett ut. Vi var redde for å være inne, så hele familien sov ute, sier han til nyhetsbyrået AP.

Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.

Petros Giannakouris / TT / NTB Scanpix

Mindre skader på infrastrukturen

Størst skader gjorde skjelvet i gamlebyen Kos på øya med samme navn. Lørdag har tjenestemenn og dykkere kontrollert havnen i byen, ettersom den ble delvis ødelagt i skjelvet og er blitt erklært utrygg. Ordfører Giorgis Kyritsis sier det største problemet for infrastrukturen etter skjelvet, er skadene på hovedhavnen.

Ferger omdirigeres lørdag til havnen ved byen Kefalos sørvest på øya. Myndighetene opplyser at resten av Kos' infrastruktur, deriblant veinettet, for det meste er intakt.

– Livet på øya er på vei tilbake til normalt, sier Kyritsis.

På flyplassen meldes det om forsinkelser, med over 50 planlagte flyvninger i løpet av lørdagen. Flere titalls fly har så langt landet, men reisende må likevel forvente forsinkelser.

Yasar Anter / TT / NTB Scanpix

Petros Giannakouris / TT / NTB Scanpix

Hoppet ut av vinduer

På Kos ble rundt 120 personer skadet i skjelvet. Om lag 360 personer ble skadd i Bodrum, flere av dem i det de hoppet ut av vinduer.

Tilstanden skal være kritisk for minst to av de skadede på Kos, og de er fløyet til sykehus i Aten og på Kreta.

Utenriksdepartementet opplyste fredag at de ikke hadde fått meldinger om skadede nordmenn i Tyrkia, mens et lite antall nordmenn ble skadet på Kos, en av dem alvorlig.