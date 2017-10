Katalanerne er ikke de eneste som ønsker uavhengighet. Her er åtte mulige nye stater.

Catalonia holdt verden på pinebenken i halvannen time tirsdag kveld. Katalanerne krever uavhengighet, men ikke akkurat nå.

Skulle regionen nordøst i Spania erklære uavhengighet, kan andre regioner i europeiske land la seg inspirere og slå følge med katalanerne.

De er bekymret for planer om løsrivelse. En stor andel av Catalonias innbyggere vil forbli en del av Spania.

Skottland (Storbritannia)

Skotske nasjonalister følger nøye med på utviklingen i Catalonia. I 2014 holdt skottene folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. I et stadig mer selvsikkert Skottland, økte oppslutningen om uavhengighet utover på 2000-tallet. Men folkeavstemningen endte med at et knapt flertall fortsatt sa ja til å være endel av Storbritannia. 55,3 prosent stemte for, 44.7 prosent stemte mot.

Etter britenes skilsmisse med EU (Brexit), er spørsmålet om uavhengighet har dukket opp igjen. Skotske nasjonalister ønsker nå et ny folkeavstemning.

Flere målinger, etter Brexit-seieren, har vist at skottene i langt større grad støtter løsrivelse fra Storbritannia.

DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Flandern (Belgia)

På mange måter er Flandern lik Catalonia. En rik region i Belgia som ikke ønsker å betale regningen for resten av landet. I regionens parlament er rundt halvparten av medlemmene separatister.

Belgias største politiske parti, det nasjonale flamske alliansen N-VA, ønsker at regionen bryter ut av Belgia.

Landet er delt i tre: Flandern i nord (grenser til Nederland, hovedsakelig nederlandsktalende), Vallonia i sør (grenser til Frankrike, hovedsakelig fransktalende) og hovedstadsregionen Brussel.

THIERRY ROGE / REUTERS

I tillegg til språk og kultur, har økonomiske ulikheter de seneste årene skapt splid. Mens Vallonias BNP pr. innbygger bare er 88 prosent av EU-gjennomsnittet, er Belgias flamsktalende halvdel 120 prosent høyere, sammenlignet med EUs gjennomsnitt.

Baskerland (Spania og Frankrike)

Terroristorganisasjonen ETA har lagt ned våpnene, og Baskerland har et sterkt selvstyre. En katalansk løsrivelse kan derimot gi ny giv til de baskiske separatistene i Spanias mest velstående region.

Anonymous / TT / NTB scanpix

Baskiske separatister har allerede valgt side i konflikten mellom Catalonia og spanske myndigheter. Flere tusen baskere deltok i september i en marsj til støtte for katalansk uavhengighet.

Rundt en tredjedel av befolkningen i Baskerland støtter løsrivelse fra Spania.

Nord-Irland (Storbritannia)

IRAs terrorhandlinger er historie. Og fredsavtalen mellom katolikker og protestanter -den såkalte Langfredagsavtalen fra 1998-innebar økt selvstyre og maktdeling mellom unionistene og republikanerne i Nord Irland.

Men fortsatt arbeider sterke krefter for full løsrivelse fra Storbritannia, og gjenforening med republikken Irland.

Tidligere i år gikk Sinn Feins nye leder, Michelle O’Neill, ut å krevde en folkeavstemning for å avgjøre om landet skal løsrive seg fra Storbritannia.

DAVE CAULKIN / TT / NTB scanpix

– Brexit kommer til å bli en katastrofe for Nord-Irland, sa Michelle O’Neill.

Meningsmålinger har jevnt vist at irene i nord ønsker å være en del av Storbritannia, skriver The Independent.

Korsika (Frankrike)

STR / REUTERS

Rundt 10–15 prosent av befolkningen ønsker å bryte med Paris, men langt flere ønsker sterkt selvstyre og fortsatt å være en del av Frankrike.

Bekymringer rundt fremtiden til det korsikanske språket har vært en fremtredende bekymring blant befolkningen på middelhavsøya.

Korsikanske nasjonalister slo seg sammen foran regionvalget på øya i 2015. Koalisjonen vant valget med over 35 prosent av stemmene.

Donetsk (Ukraina)

Konflikten øst i Ukraina har eksaltert over lengre tid. Separatister i Ukraina erklærte tidligere i år opprettelsen av en ny stat «Malorossiya», et tsaristisk navn som betyr «Lille Russland».

Tidligere har separatistene hevdet at 89 prosent ønsker uavhengighet i Donetsk.

Separatister tok i 2014 kontroll over myndighetsbygninger, og erklærte uavhengighet fra Ukraina. 6. april 2014 ble Folkerepublikken Donetsk erklært opprettet.

Korrupsjon, væpnet konflikt og en økonomi på randen av kollaps. Enorme utfordringer venter i skyggen av Ukrainas revolusjon.

Max Black / TT / NTB scanpix

Veneto (Italia)

Skulle regionen, med byer som Venezia og Verona, forlate Italia, vil det representere et politisk jordskjelv. Det er nemlig et stort ønske om større selvstyre i store deler av nordlige Italia.

Det er planlagt at Veneto skal gjennomføre folkeavstemninger for sterkere et selvstyre for regionale myndigheter 22. oktober.

«Lega Nord»-bevegelsen ønsker at Nord-Italia får større kontroll over økonomien. Enkelte krefter i partiet ønsker at hele regionen, Padania, skiller lag med Italia.

Kjent mafiasjef ble drept. Politiet frykter Cosa Nostra gjenoppstår.

Kurdistan (Tyrkia, Irak, Iran og Syria)

Kurderne har lenge kjempet for løsrivelse, nylig i Irak. En uavhengig kurdisk stat kan derimot få enorme økonomiske problemer. Tyrkerne truer også med invasjon, hvis kurderne løsriver seg.

Så langt har ikke folkeavstemningen gjort annet enn å fremprovosere voldelige reaksjoner fra myndighetene i Bagdad og nabolandene.

Tyrkia svarte med trusler om å stanse salget av oljen som går fra Nord-Irak gjennom Tyrkia til en havn ved Middelhavet, etter folkeavstemningen i september.

De kurdiske områdene dekker store deler av den sørøstlige delen av Tyrkia, og kurdere er den største etniske minoriteten i landet.