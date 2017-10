De var Trumps nærmeste før de ble presset ut. Nå har de vært inne til hemmelig avhør.

Sean Spicer var Donald Trumps pressetalsmann fra innsettelsen i januar og frem til han sluttet eller fikk sparken i juli. Nå er han blitt avhørt av Robert Mueller, spesialetterforskeren som skal forsøke å komme til bunns i russernes innblanding i det amerikanske valget.

I forrige uke avhørte Mueller en annen av presidentens nærmeste medarbeidere som måtte gå fra stillingen sin: tidligere stabssjef Reince Priebus. Hverken Priebus eller Spicer har kommentert prosessen.

Flere av medarbeiderne rundt Trump kan bli kalt inn til samtaler i de nærmeste dagene og ukene, deriblant kommunikasjonsdirektør Hope Hicks og Trumps advokat Don McGahn, skriver Politico.

Det er også mulig at visepresident Mike Pence blir kalt inn til avhør. Pence har signalisert til Mueller via sin advokat at han vil samarbeide med etterforskerne.

Jonathan Ernst / REUTERS

Fakta: Muellers spesialetterforskning Justisdepartementet kunngjorde utnevnelsen av Mueller 17. mai i år. Målet var å undersøke Russlands innblanding i valget og eventuelle lenker til Trump-valgkampen. Robert Mueller er tidligere FBI-sjef og regnes som svært kompetent og grundig.

Grillet hele dagen

Spicer ble «grillet» av Mueller og hans team mesteparten av dagen mandag, ifølge Politico.

Etterforskningen er svært hemmelighetsfull og det er lite informasjon som lekker ut. Likevel mener amerikanske medier at Mueller stadig utvider omfanget av sine undersøkelser, og at han nå nærmer seg presidenten selv og hans innerste sirkel.

Mueller har et bredt mandat for undersøkelsene sine. Hans offisielle oppdrag er å finne «enhver link eller samhandling mellom den russiske regjeringen og individer assosiert med kampanjen til Donald Trump.»

Men i forlengelsen av dette står det også at Mueller kan undersøke andre forhold som «oppstår som følge av etterforskningen», pluss eventuelle kriminelle forhold som avdekkes.

J. Scott Applewhite, AP/NTB scanpix

Etterforsker også Trumps presidenttid

Mueller skal være interessert i en rekke hendelser som har funnet sted etter at valgkampen var over og Trump ble tatt i ed, deriblant motivet for sparkingen av FBI-sjef James Comey. Flere amerikanske medier har rapportert at Mueller undersøker om Trumps sparking av Comey utgjør et lovbrudd.

Her er Spicer interessant for etterforskeren. Spicer var kjent for å ta detaljerte notater fra møter og samtaler, og han var svært tett på Trump inntil han gikk av.

Mueller har også intervjuet visejustisminister Rod Rosenstein. Rosenstein skrev et notat om FBI-sjef Comey, som Trump brukte som grunnlag for oppsigelsen. Justisminister Jeff Sessions har erklærte seg inhabil i Russland-saken.

Tidligere sjefstrateg Steve Bannon, også han presset ut at av Det hvite hus, sa i et TV-intervju i september at sparkingen av Comey var «den verste tabben i moderne politisk historie».

KEVIN LAMARQUE, REUTERS

Notater og opptak

Mueller har bedt om lydopptak, notater og intervjuer med en lang rekke personer.

Foruten Comey-saken er det mye som tyder på at Muellers team fokuserer spesielt på to personer i Trump-universet: tidligere kampanjesjef Paul Manafort og tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Amerikanske aviser har kommet med en rekke avsløringer om de to og deres forbindelser til russiske og østeuropeiske interesser.

Muellers team raidet Manaforts hus i Virginia i grålysningen i juli ved å dirke opp låsen og ta seg inn i boligen. Manafort og hans kone lå og sov. For å få tillatelse fra en dommer til å ta seg inn i boligen, må FBI-agentene ha fremlagt bevis for at Manafort har ødelagt bevis og kan komme til å gjøre det igjen.

Mueller har avhørt flere personer i forbindelse med Flynn, deriblant Keith Kellogg, som var midlertidig sikkerhetsrådgiver etter at Flynn ble sparket. Etterforskerne har også bedt Det hvite hus overlevere en rekke dokumenter om Flynn. Etterforskeren har også avhørt Christopher Steele, en tidligere britisk etterretningsagent som skrev et eksplosivt notat om Trump og Russland.