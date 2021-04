Foto: Rajanish Kakade / AP/NTB

Se bildene: Slik preger pandemien verden, ett år etter den stengte

Munnbind i loopen, kors på torget, vaksinegrafitti og virusbrenning. Slik er pandemien sett gjennom fotografenes linser.

India, 28. mars. En mann iført munnbind går forbi en kjempemodell av et hissig koronavirus. Det skal brennes i et ritual under den hinduistiske Holi-festivalen i Mumbai.

Festivalen er også kjent som kjærlighetsfestivalen eller vårfestivalen, og feirer den evige kjærligheten mellom Rada og Krishna.

Men det er ikke vanskelig å se hvorfor viruset har sneket seg inn også her. Vel ett år etter at statsminister Narendra Modi stengte hele landet ned med bare fire timers varsel, er smitten på full fart opp igjen i landet med 1,39 milliarder innbyggere. Bare mandag ble det registrert over 100.000 nye smittetilfeller.

Pandemien har også satt sitt preg på graffitien i landet. På denne veggen i Mumbai maler kunstnere bilder av Marylin Monroe og frihetsgudinnen med munnbind for å spre oppmerksomhet rundt smitteverntiltakene.

Etter ett år med pandemi har testing med pinne langt inn i svelg og nese blitt ren rutine. Her testes en mann ved et midlertidig hus for hjemløse i New Delhi.

Globalt er det nå registrert 2,86 millioner dødsfall knyttet til koronaviruset, ifølge tall fra Johns Hopkins University. Det reelle antallet dødsfall kan være høyere.

Her i Praha i Tsjekkia har aktivister malt et kors for hver døde på torget i gamlebyen for å vise sin misnøye med myndighetenes håndtering av pandemien.

Over 27.000 mennesker har det siste året dødd av korona i Tsjekkia. Det gir det lille landet med drøyt 10 millioner innbyggere en 20. plass på listen over land med flest koronadødsfall.

I England har over 100.000 flere mistet livet. Her passerer lederen for opposisjonspartiet Labour, Keir Starmer, en vegg der pårørende har malt hjerter til minne om kjære som har mistet livet under pandemien.

Etter en formidabel vaksineinnsats er smittetallene i Storbritannia på vei ned, og statsminister Boris Johnson lanserte mandag en plan for gjenåpning av landet.

I Norge mener helsetoppene det er for tidlig å snakke om gjenåpning. Før påske var det rekordmange innlagte koronapasienter på norske sykehus, og frykten er at presset på intensivavdelingene skal bli for stort. Her fra intensivavdelingen på Rikshospitalet i mars.

Lyset i tunnelen er at vaksine er underveis, her illustrert med håpefull graffiti på en vegg nær helsedepartementet i Roma. Italia innførte nylig en nasjonal tredagers nedstengning for å hindre ny oppblomstring av koronavirus.

Israel er landet som ligger lengst fremme i vaksineringen. Landet har nå åpnet opp igjen for både konserter, reiser og restaurantbesøk for folk med vaksinepass. I de palestinske områdene har vaksineringen imidlertid kommet kortere. Her får en palestinsk mann på Vestbredden sin første dose.

Idrettshaller verden over er gjort om til gedigne vaksinasjonssentre. Her gjør helsepersonell seg klare til innsats i Belfast i Nord-Irland.

Også i Brasil er vaksineringen i gang. I dette nabolaget i utkanten av hovedstaden Brasília gikk køen over flere kvartaler rundt vaksinesenteret da de åpnet for vaksinering av eldre og syke i slutten av mars.

Landet er inne i sin tredje – og mest dødelige – smittebølge til nå. Brasil er det landet som etter USA har hatt flest smittede og døde av korona.

Munnbind er blitt en naturlig del av pandemiuniformen verden over. Her venter skolegutter i Fulham i London i kø under en massetesting. Skolene i Storbritannia åpnet igjen mandag.

Til og med i loopen er det påbudt med munnbind. Her fra gjenåpningen av en fornøyelsespark i California i USA.

Pandemien satte også sitt preg på påskefeiringen verden over. I Sevilla sør i Spania kunne troende pynte seg med munnbind prydet med bilder av Jesus, jomfru Maria og fotballspillere.

Gudstjenesten ble holdt utendørs med trygg avstand.

Under den årlige påskeparaden på Fifth Avenue i New York var det ikke bare hatter som ble vist frem.

Etter et drøyt år med ulik grad av nedstenging vokser misnøyen og motstanden mot strenge smitteverntiltak verden over.

Her i Nantes i Frankrike demonstrerte aktivister i gruppen «hvite masker» mot myndighetenes tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Under pandemien har misnøyen gått ekstra hardt ut over noen grupper. I USA har det gjennom året vært rapportert om en kraftig økning i hatkriminalitet mot asiater. Enkelte har latt raseriet gått ut over asiatisk utseende mennesker fordi utbruddet startet i Kina.

Her demonstrerer folk for å få slutt på hatet etter at en mann skjøt og drepte åtte personer på spa-sentre i Georgia. Seks av ofrene var av asiatisk opprinnelse.

I Kina, der utbruddet startet for et drøyt år siden, var det få tegn til pandemi i påskehelgen. Her samles turister for å nyte feriedagen ved en innsjø i Hanshou i Zhejiang-provinsen øst i landet.

For folk som savner trengsel er det altså håp i sikte.