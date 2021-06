Går av som statsminister i Sverige

Sosialdemokraten Stefan Löfven trekker seg. Nå må talmannen finne ut hvem som kan danne ny regjering.

28. juni 2021 08:32 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 10.15 holdt Stefan Löfven pressekonferanse om regjeringskrisen. Det skjedde knapt 14 timer før fristen han fikk forrige uke løper ut.

Löfven gjorde det klart at Sverige var i en veldig vanskelig situasjon. Men han sier at ekstravalg ikke er løsningen for Sverige nå. Han pekte på at landet er i en pandemi.