Politiet bruker vannkanoner mot demonstrantene i Myanmar

Flere tusen har samlet seg i demonstrasjoner mot de militære kuppmakerne i Myanmars hovedstad Yangoon. Politiet bruker vannkanoner mot demonstrantene.

Også i Naypyidaw ble det brukt vannkanoner mot demonstranter, viser bilder fra Myanmars hovedstad. Foto: REUTERS/Stringer

NTB

8. feb. 2021 08:09 Sist oppdatert 7 minutter siden

Etter at det mandag for tredje dag på rad samlet seg mange demonstranter i Yangon, tok politiet vannkanoner i bruk mot folkemengdene, ifølge AFPs fotograf på stedet. Det samme har skjedd i hovedstaden Naypyidaw.

Fotografen melder at to personer ble skadet, og i bilder av hendelsen på sosiale medier kan man se to menn kollapse etter å ha blitt sprayet ned. Ifølge demonstranter er det kjemikalier i vannet.

Demonstrantene trosser kuppmakerne og demonstrerer mot kuppet 1. februar. Fredsprisvinner og regjeringssjef Aung San Suu Kyi har siden da sittet i husarrest etter å ha vunnet valget.

Demonstratene retter blant annet sinnet mot Myanmars hærsjef Min Aung Hlaing. Foto: REUTERS/Stringer

I helgen var det store demonstrasjoner i Yangon og andre byer i Myanmar. De fortsetter mandag morgen.

– Dette er en arbeidsdag, men vi går ikke på jobb selv om de trekker oss i lønn, sier den 28-årige fabrikkarbeideren Hnin Thazin.

Frida Fostvedt, som jobber ved den norske ambassaden i Myanmar, har lagt ut videoer på Twitter som viser demonstranter som går gjennom gatene i Yangon.

«De marsjerer over hele byen, i ulike retninger. Det er 30 grader og stekende sol. Mange unge folk», skriver hun.

Tre fingre for demokratiet

I Myanmars største by Yangon vokste en demonstrasjon seg raskt stor. Demonstrantene samlet seg i byens viktigste veikryss. Etter en kort stund hadde over 1.000 samlet seg.

Fakta Myanmar * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene. * Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. * 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Kilde: NTB Vis mer

De hevet tre fingre i været, som er blitt et symbol på demokratikampen i Sørøst-Asia, ropte slagord mot militærkuppet og holdt opp plakater.

Demonstanter nær Sule Pagoda i Yangon. Foto: Junji Kurokawa / AP

Mindre grupper gikk videre mot Sule Pagoda, samlingsstedet for demonstrasjoner mot tidligere militærjuntaer.

Søndag var over 10.000 ute i gatene og viste sin misnøye med kuppet. Demonstrantene krever at Aung San Suu Kyi og andre NLD-ledere blir sluppet fri.

De yrende demonstrasjonene er en påminner om den lange og blodige demokratikampen i Myanmar. Militæret hadde makten i mer enn fem tiår før de løsnet opp i 2012.

Blodig historie

Suu Kiy, som fikk fredsprisen da hun satt i husarrest, vant makten i et valgskred i 2015.

Nå avsatte regjeringssjef Aung San Suu Kyi fikk Nobels fredspris i 1991, men først i 2012 fikk hun mulighet til å dra til Oslo for å motta den. Foto: POOL / X80003

Under årene militærjuntaen styrte, ble det flere ganger slått hardt ned på demonstrasjoner. Opprøret i 1988 førte til flere tusen, kanskje hundretusener, drepte.

Så langt har det ikke kommet meldinger om sammenstøt under demonstrasjonene mot kuppet. Hærens soldater har overlatt håndteringen av disse til politiet.

Søndag fikk flere videoer fra Myawaddy, en by ved grensa til Thailand øst i landet, mye oppmerksomhet. De viste politiet som skjøt i lufta for å spre en forsamling.

Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd.