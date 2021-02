Koronaen tok mannen hennes. Nå har USA passert en halv million dødsfall

En halv million amerikanere har mistet livet med koronavirus i kroppen. Nå kjemper president Joe Biden for å vaksinere raskere og redde økonomien.

Lila Blanks er en av mange millioner etterlatte etter koronadødsfall i USA. Mannen hennes, Gregory Blanks, ble 50 år. Foto: REUTERS/Callaghan O'Hare / NTB

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

NTB

15 minutter siden

Lila Blanks bryter sammen over mannens kiste. Den 50 år gamle texaneren måtte gi etter for koronaviruset. Igjen står syv barn uten sin far, en kone uten sin mann og et selskap uten sin sjef.

– Vi må gjøre alt vi kan for å komme oss videre – til det hele er over. Til vi kan slutte å gravlegge våre ektemenn, barn, mødre og fedre, sier Blanks til Reuters.

Slike tap preger nå familier over hele verden. Men det folkerike landet USA har hatt desidert flest dødsfall. Landet har totalt mislyktes i å begrense skadene fra pandemien under Donald Trumps ledelse. Dødstallene i landet har gått sunket den siste måneden, men fortsatt dør over 2000 mennesker om dagen.

Natt til mandag norsk tid passerer dødstallene en halv million, ifølge Johns Hopkins-universitetets statistikk. På Worldofmeters har dødstallene allerede passert den dystre milepælen.

Nå strever landets nye president, Joe Biden, med å få landet på beina igjen.

Mange tusen hvite flagg er satt opp ved Robert F. Kennedy Memorial Stadium i Washington. De representerer ofre for koronaviruset. Foto: Patrick Semansky / AP

Biden måtte «starte fra scratch»

– Hvis de hadde hatt god ledelse fra presidenten og Det nasjonale senteret for smittevern, så ville ting vært veldig annerledes.

Det sa Rebecca Cox, professor og leder for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen, til Aftenposten i januar.

Eksperter har pekt på at Trump gjentatte ganger underspilte hvor alvorlig pandemien var for landet. Han prioriterte økonomi og bevegelsesfrihet over smittevern.

28 millioner amerikanere har vært smittet av viruset så langt. Neste på listen er India med 11 millioner. Dødstallene er over dobbelt så høye som neste på listen, Brasil.

Justerer man for befolkningstall, blir bildet litt bedre. USA har åttende flest dødsfall per innbygger.

Samtidig fikk Trump etter hvert en offensiv vaksinestrategi på beina. Den la grunnlaget for at USA er svært godt i gang med vaksineringen. Hvorvidt Trump har æren for dette eller ei, er det uenighet om. Bidens team har hevdet at de måtte starte «helt fra scratch» med vaksinestrategien da de tok over.

Dette er et av mange eksempler på helt ulike virkelighetsoppfatninger i landet. Nettopp dette kan bli et hinder for vaksineprogrammet, viser en ny meningsmåling gjort av Associated Press (AP).

Stor vaksineskepsis

Farten på vaksineringen i landet øker nå veldig. Omtrent 33 millioner amerikanere har fått minst én dose med koronavaksine. Det utgjør rundt 10 prosent av befolkningen.

Dette vil etter hvert lette på presset på landets sykehus, som er overfylte mange steder. Men det er et stykke igjen før landet kan åpne helt opp.

Det hersker en utbredt vaksineskepsis i landet. 67 prosent svarer ifølge meningsmålingen fra AP at de ønsker vaksine eller allerede er blitt vaksinert. 15 prosent sier klart nei og 17 prosent trolig nei.

Fredag besøkte Joe Biden et vaksinelager i Michigan. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

I undersøkelsen uttrykker mange tvil om vaksinenes sikkerhet og effektivitet. Det skjer til tross for at det er opplevd få, om noen, alvorlige bivirkninger etter koronavaksineringen i USA. Motstanden er større blant republikanere, svarte, unge og personer uten høyere utdanning.

USAs smittevernsjef Anthony Fauci har anslått at mellom 70 og 85 prosent av befolkningen må være vaksinert for å kunne stoppe viruset. Epidemiologi-professor William Hanage på Harvard sier klart at 67 prosent ikke er nok.

– Du må vaksinere ganske store andeler av befolkningen før du ser en reell effekt, sier Hanage til AP.

Munnbind i 2022

Slik situasjonen er nå, mener Anthony Fauci at USA kan begynne å vende tilbake til det normale i løpet av høsten eller vinteren. Det sa han i et intervju med CNN søndag. Likevel utelukker han ikke at det fortsatt kan være nødvendig å bruke munnbind i landet i 2022.

Biden er større tilhenger av munnbind enn sin forgjenger. Ifølge Fauci har det vært befriende med et bytte i Det hvite hus.

– En av tingene med denne regjeringen er at dersom du ikke vet svaret, så ikke gjett. Du kan bare si at du ikke har svaret, sa Fauci på en pressekonferanse i slutten av januar.

Pilene peker nå riktig vei for USA. Både smittetall, dødstall og sykehusinnleggelser synker. Fauci ser frem mot et punkt der smittespredningen er svært lav og de fleste i landet er vaksinert.

– Da tror jeg vi for det meste kan si at munnbind ikke er nødvendig, sa han til CNN.

Antonio Cervantes har med gaver til sin avdøde kone, som døde av koronavirus, på valentinsdagen i New Mexico. Foto: José LUIS GONZALEZ / Reuters / NTB

Økonomi med brukket rygg

Pandemien har gitt amerikansk økonomi en skikkelig trøkk. Biden-administrasjonen mener det er nødvendig med en storstilt innsprøytning nå for å forhindre at økonomien stanser helt opp.

Ferske tall viser blant annet at arbeidsmarkedet sliter med å finne formen igjen. Den siste uken kom et uventet hopp i antallet amerikanere som søkte om pengestøtte for arbeidsledige, skriver Reuters. Slike tall brukes til gi et øyeblikksbilde av hvordan det går med økonomien.

Bidens løsning er en 1900 milliarder dollar stor krisepakke. Men republikanerne i Kongressen har gått inn for en pakke som er under halvparten så stor.

The Economist har skrevet på lederplass at Bidens pakke er for stor og lite målrettet. Man frykter at den vil føre til høy inflasjon, som får negative konsekvenser på sikt. Det er en sjanse man må ta, mener finansminister Janet Yellen, som er tidligere sentralbanksjef.

– Jeg har brukt mange år på å studere inflasjon og bekymre meg over inflasjon. Men vi står foran så store økonomiske utfordringer og lidelse, at vi er nødt til å sette inn tiltak, sier Yellen til New York Times.

Begravelsesbyråer har hatt sprengt kapasitet under hele pandemien. Her gjøres en kiste klar hos Pryority Funeral Experience i Texas Foto: CALLAGHAN O'HARE / Reuters / NTB

– Det er nå vi skal bruke penger

På grunn av demokratenes hårfine flertall i både Representantenes hus og senatet, kan de kanskje få gjennom Bidens hjelpepakke uten støtte fra republikanerne.

Men Biden har lagt vekt på at han vil gjenreise tverrpolitisk samarbeid i Washington. Han håper derfor å få med i hvert fall noen av republikanerne.

– Det er nå vi må tenke stort. Det er nå vi skal bruke penger, sa Biden i en pressebriefing torsdag.