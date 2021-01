Kampklare Biden og Trump i siste valginnspurt i Georgia

Joe Biden ber velgere i Georgia om støtte for å sikre demokratisk flertall i Senatet. Donald Trump lover å kjempe for å beholde dagens republikanske flertall.

Joe Biden gjorde mandag et siste fremstøt dagen før innbyggerne i Georgia nok en gang går til urnene, denne gang for å avgjøre to senatsplasser. Foto: Carolyn Kaster, AP / NTB

NTB-AP-DPA

Biden besøkte mandag Georgia der han takket delstatens velgere for å ha gjort ham til Georgias første demokratiske presidentkandidat på tre tiår.

I en tale på et valgarrangement i Atlanta oppfordret han velgerne til å vise sin støtte nok en gang, denne gang til to demokratiske utfordrere som kjemper mot to republikanere om to senatsplasser for Georgia.

Utfallet i tirsdagens valg kan bety at republikanerne enten beholder dagens flertall, eller at demokratene får flertall med knappeste margin.

Omkamp

Kampen står mellom den republikanske senatoren David Perdue og den demokratiske utfordreren Jon Ossoff, og mellom den republikanske senatoren Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock.

Verken Perdue eller Loeffler fikk over 50 prosent av stemmene 3. november, og i Georgia er regelen da at det blir omkamp.

Biden sa i sin tale i Atlanta mandag kveld at han trenger flertall i Senatet for blant annet å kunne få gjennom lovgivning som skal bekjempe koronaviruset.

Lojalitet

Han nevnte ikke den mye omtalte telefonsamtalen som president Donald Trump hadde med Georgias øverste valgfunksjonær Brad Raffensperger lørdag, men henviste i stedet mer forsiktig til Trumps generelle forsøk på å snu valgresultatet i delstaten, og til det han kalte Trumps krav om fullstendig lojalitet fra senatorer som Loeffler og Perdue.

I talen satte Biden merkelappen «obstruksjonistiske Trump-spyttslikkere» på Perdue og Loeffler.

– Man har to senatorer som tror de har sverget ed til Trump, ikke til USAs grunnlov, sa Biden, som trakk linjen tilbake til sin egen tid som senator.

Makt

– Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg avla ed til noen president, demokrat eller republikaner. Jeg avla ed til USAs grunnlov, sa Biden i talen.

– Politikere kan ikke tilegne seg, ta eller gripe makt, sa Biden.

– Makt er noe som blir gitt, innvilget av det amerikanske folk alene. Vi kan aldri gi slipp på det. Det er alltid folkets vilje som må seire, sa Biden, som i sin tale også spøkte med at han hadde vunnet tre ganger i Georgia som følge av de to gjenopptellingene av stemmene etter høstens valg.

Biden sendte også et stikk til Trump.

– Trump bruker mer tid på å syte og klage enn han gjør på å løse koronapandemien, sa Biden, og la til:

– Jeg vet ikke hvorfor han fortsatt ønsker jobben. Han ønsker ikke å gjøre arbeidet.

Kampklar Trump

Noen timer senere mandag kveld stilte Trump opp på et valgarrangement til støtte for Perdue og Loeffler i Dalton i Georgia. Det skjedde etter at visepresident Mike Pence tidligere på dagen deltok på et arrangement til støtte for de to senatorene i en kirke i Georgia.

– Biden skal ikke få ta Det hvite hus, ropte Trump til en jublende folkemengde.

President Donald Trump ble mottatt av en jublende folkemengde da han gikk på scenen i Georgia mandag kveld. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Trumps hensikt med besøket i Georgia mandag kveld var å skape entusiasme og stemmesanking for Perdue og Loeffler, og han oppfordret republikanske velgere til å gjøre sitt for å sikre de to senatorene gjenvalg i tirsdagens valg.

Men han brukte store deler av talen sin på å klage over presidentvalgets resultat – et valg som han sa han egentlig vant stort.

– Mye står på spill i dette valget, sa han til de flere tusen frammøtte.

– Kjemp for Trump, ropte de tilbake.

Gjentok påstander

Trump gjentok flere ganger sine påstander om valgfusk – påstander som er blitt avvist av valgfunksjonærer fra begge partier i en rekke delstater, samt av flere domstoler, inkludert høyesteretten.

Trumps tidligere justisminister William Barr har også sagt at det ikke fantes bevis for at det var funnet sted valgfusk som kunne ha endret på valgutfallet. Trump kunngjorde Barrs avgang like før jul.

Trump slo fast i talen mandag kveld at han kommer til å «kjempe som faen» for å beholde presidentmakten, og han oppfordret republikanske kongressmedlemmer til å gjøre det de kan for å omgjøre valgresultatet når de samles onsdag for å sertifisere vinneren av høstens presidentvalg.

Trump lovet også tilhengerne at han drar tilbake til Georgia om halvannet år for å drive valgkamp mot den republikanske guvernøren Brian Kemp og delstatens øverste valgfunksjonær, republikaneren Brad Raffensperger.