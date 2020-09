Svart politiker siktet for grovt lovbrudd etter demonstrasjon for Breonna Taylor

Kentucky-politikeren Attica Scott ble fredag sluppet fri etter et døgn i arresten etter at hun ble pågrepet da hun deltok i en demonstrasjon for Breonna Taylor.

Kentucky-politikeren Attica Scott, som tidligere i år lanserte det hun kaller «Breonnas lov», er siktet for tre lovbrudd etter at hun ble pågrepet i en demonstrasjon som krevde rettferdighet for Breonna Taylor, som i vår ble skutt og drept av politiet. Bryan Woolston/AP/NTB

NTB-AP

I går 23:57

Scott, som sitter i delstatsforsamlingen for Demokratene, lanserte tidligere i september det hun døpte «Breonnas lov» som vil gjøre det forbudt for politiet å gjennomføre ransakelser uten først å banke på døra og melde sin ankomst.

Hun var blant flere som ble pågrepet da et hundretalls demonstranter torsdag trosset portforbudet og protesterte mot avgjørelsen om ikke å tiltale politibetjentene som tok livet av Taylor for drap.

Etter et døgn i arresten slapp hun ut. Hun er siktet for tre lovbrudd. Ett av dem, som går på opptøyer, er regnet som en grov forbrytelse.

– Akkurat nå er jeg forferdet og sint for at politiet vil reise disse falske anklagene mot meg, og mot andre, sa hun da hun ble sluppet fri.

Hun la til at hun nå er mer motivert enn noen gang til å fortsette demonstrasjonene for å kreve rettferdighet for Taylor.

– Vi må sørge for at vi gjør disse protestene om til konkret politikk, sa hun.

Breonna Taylor ble skutt og drept i sin egen bolig i forbindelse med en politirazzia i vår.