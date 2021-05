9849 palestinere drept av israelske styrker på 20 år

For hvert israelske barn som er drept i palestinske angrep de siste 20 årene, er det drept 15 palestinske barn, viser en oversikt.

De israelske angrepene mot Gazastripen har forårsaket enorme ødeleggelser og kostet mange sivile livet, blant dem barn. Denne kvinnen står utenfor ruinene av bygningen som blant annet huset kontorene til nyhetsbyrået AP og TV-kanalen Al Jazeera. Foto: AP / NTB

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Nå nettopp

9849 palestinere er de siste 20 årene drept av israelske sikkerhetsstyrker, viser tall fra B'Tselem. Databasen til den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen strekker seg tilbake til den andre intifadaen i de palestinske områdene og registrerer tap på begge sider i konflikten, frem til mai i år.

1268 israelere, blant dem 440 soldater og politifolk, ble i denne perioden drept i palestinske angrep.

Oversikten viser også at 2113 palestinske barn ble drept, det var 15 ganger flere enn de 137 israelske barna som ble drept.

Natt til fredag ble den halvannen uker lange offensiven mot Gazastripen stanset. Hamas og Israel har inngått en våpenhvile.

Sivile ofre

Når Israel gjennomfører større militæroffensiver mot palestinske områder, blir misforholdet enda større, viser statistikken.

Under Israels offensiv mot Gazastripen rundt årsskiftet 2008/2009 ble det ifølge FN drept 1398 palestinere og ni israelere, blant dem seks soldater. På palestinsk side var over 300 av de drepte barn.

Israels offensiv mot Gazastripen i 2014 kostet ifølge FN 2251 palestinere livet, 65 prosent av dem sivile.

Dette var drøyt 30 ganger flere enn på israelsk side, der 67 soldater og seks sivile ble drept.

526 av ofrene på palestinsk side var barn, ifølge B'Tselem.

20 ganger flere

Det samme misforholdet har gjort seg gjeldende under den siste konflikten mellom Israel, Hamas og andre militante grupper på Gazastripen.

Ifølge helsedepartementet på Gazastripen var det torsdag ettermiddag drept minst 232 palestinere i israelske angrep på Gazastripen, blant dem 65 barn og 39 kvinner.

På israelsk side er tolv drept i palestinske rakettangrep, blant dem to barn og en soldat.

Tallet på drepte er dermed rundt 20 ganger høyere på palestinsk side, noe som også avspeiler det militære styrkeforholdet mellom den militære stormakten Israel og de palestinske gruppene.

Sørgende ber for drepte palestinere på Gazastripen. Israels angrep har så langt kostet rundt 20 ganger så mange liv på palestinsk side, som det palestinske rakettangrep har kostet i Israel. Foto: AP / NTB

Israel hevder på sin side at angrepene utelukkende har vært rettes mot militære mål og anklager Hamas og andre for å bruke sivilbefolkningen som levende skjold.

På spørsmål om sivile tap har det israelske forsvarets talsmann Jonathan Conricus gjentatte ganger svart med at dette blir gransket, og ifølge statsminister Benjamin Netanyahu gjør Israel alt for å hindre sivile tap.

– Netanyahu understreket under samtalen at Israel gjør alt for å unngå at uskyldige sivile lider skade, het det i referatet fra samtalen den israelske statsminister hadde med president Joe Biden for noen dager siden.

Proporsjonalitet

Blant dem som gjentatte ganger har advart Israel mot overdreven maktbruk, er utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Israel har rett til selvforsvar, men jeg understreker kravet om proporsjonalitet, sa hun i forrige uke.

– Israel har rett til å forsvare seg, men de har også et krav på seg til proporsjonalt ansvar, og det har vi vært tydelig på å understreke, gjentok hun noen dager senere.

Også i sitt innlegg i Sikkerhetsrådet sist søndag ga Søreide uttrykk for bekymring over følgene av Israels angrep.

– Ødeleggelsene har vært massive i Gaza, der infrastrukturen fra før var svak og innbyggerne er dypt preget av tidligere kriger og kriser. Det siste sivilbefolkningen i Gaza trenger, er at behøver er at levebrødet deres blir ytterligere ruinert, sa Søreide.

Uforholdsmessig

Norsk Folkehjelp og LO har gått ut mot Israels maktbruk, og kaller den uakseptabel.

– Den uforholdsmessige voldsbruken og maktovergrepene vi er vitne til nå kan ikke tolereres av det internasjonale samfunnet, sier generalsekretær Henriette Westhrin og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en felles uttalelse.

Human Rights Watch er enige og krever at Israel stilles til ansvar for overdreven maktbruk og sivile tap på Gazastripen.

– Sivilbefolkningens rett til liv ignoreres fullstendig, noe som skyldes flere tiår med straffrihet, sier Omar Shakir, som leder menneskerettsorganisasjonens virksomhet i Israel og Palestina, til New York Times.

Det er lite som tyder på at Israels luftangrep skiller mellom sivile og militære mål, og etter alt å dømme er flertallet av dem som blir drept og skadet av israelske bomber og raketter sivile, inkludert mange barn.

Ikke presisjonsangrep

B'Tselem viser til at den israelske hærens talsmann Hidai Zilberman sier at det ikke er snakk om presisjonsangrep i Gaza.

– Det er så langt fra presisjonsangrep du kan komme. De får Gaza by til å skjelve, sa han for få dager siden.

Det inntrykket har også Amnesty Norge.

– Det er lite som tyder på at Israels luftangrep skiller mellom sivile og militære mål, og etter alt å dømme er flertallet av dem som blir drept og skadet av israelske bomber og raketter sivile, inkludert mange barn, slår de fast.

Etterforskes

Israel granskes fra før av Den internasjonale straffedomstolen ICC for mulige krigsforbrytelser begått under angrepene mot Gazastripen i 2014.

Domstolens sjefanklager Fatou Bensouda minnet for få dager siden Israel på dette, og hun understreket at det som nå skjer blir nøye registrert.

– Vi ser svært alvorlig på disse hendelsene. Vi overvåker tett og jeg minner om at det er åpnet etterforskning og at vi kommer til å se nærmere på hvordan dette utvikler seg, sa hun.